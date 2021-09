Voir le doux hommage de Priyanka Chopra à “Love of My Life” Nick Jonas

in

Trois ans après avoir été mordu par le lovebug, Priyanka chopra et Nick Jonas sont toujours amoureux l’un de l’autre.

Besoin d’une preuve ? L’actrice de Matrix 4 a écrit un doux hommage à son mari en l’honneur de la Hermanos Jonas 29e anniversaire de la star. “L’amour de ma vie. Je souhaite à la personne aimante la plus gentille et la plus compatissante que je connaisse un très joyeux anniversaire”, a écrit Priyanka dans un communiqué de septembre. 16 post Instagram à côté d’une photo de Nick embrassant sa joue. “Je t’aime bébé. Merci d’être toi.”

Nick, qui participe actuellement à la tournée Remember This des Jonas Brothers, a également reçu de l’amour d’anniversaire de son frère aîné. Kevin Jonas. “Joyeux anniversaire @nickjonas !” Kevin a sous-titré une photo Instagram des frères jouant ensemble. “J’ai hâte de te célébrer à Nashville ce soir !”

Le duo, avec son frère Joe Jonas, a débuté sa tournée en août et sera sur la route au cours des prochains mois.

Et à l’approche de la fin de l’année, Nick et sa femme Priyanka ont une autre étape importante à célébrer : leur anniversaire de mariage de trois ans.