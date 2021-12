Voir le doux voyage de Vanessa Bryant à New York avec ses filles

C’est Noël en ville !

Vanessa Bryant est entrée dans l’esprit des fêtes le dimanche 19 décembre lorsqu’elle a emmené ses filles Natalia, 18, Bianka, 5 et Corsaire, 2, patinage devant le sapin de Noël du Rockefeller Center à New York. La famille a été rejointe par La La Anthony et son fils de 14 ans Kiyan pour l’occasion festive.

« Tradition de Noël avec mes filles », Vanessa, 39 ans, a-t-elle légendé une photo Instagram d’elle et de ses filles posant avec La La sur la patinoire. La maman a également posté une vidéo du groupe utilisant des aides au patinage en forme de pingouin pour déraper sur la glace, « Trouve-toi un ami qui t’aime et est à terre pour toutes tes idées folles… Je t’aime @lala. »

Sur sa propre histoire Instagram, La La a partagé une vidéo en gros plan d’elle-même en train de patiner, sous-titrant le post avec deux emojis rieurs, « C’est le type de s – t @vanessabryant me convainc de faire. »