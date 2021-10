Voir le DWTS Pairs Bond à Disneyland avant la Disney Night

Les couples de Dancing With the Stars se préparent pour l’épisode le plus heureux de la planète.

Avant « Disney Night » de l’émission-concours ABC qui aura lieu le lundi 11 octobre, E! News peut révéler en exclusivité des photos des coulisses du temps des artistes à Disneyland, où ils ont tourné des images pour l’épisode très attendu.

Les images montrent des tourtereaux Brian Austin vert et bourgeoise de Sharna tous deux portant des couvre-chefs appropriés sur le thème de Disney, tandis que Jojo siwa et Jenna johnson profitez d’une collation colorée et Amanda Kloots et Alan Bersten lien avec son fils, Elvis.

Cody Rigsby et Cheryl Burke, qui se produira enfin dans la salle de bal cette semaine après avoir tous deux été mis en quarantaine avec COVID-19 lors des deux épisodes précédents, ne faisaient pas partie du voyage. En outre, Suni lee et Sasha Farber concourront pendant l’épisode mais n’ont pas filmé depuis le parc à thème avec leurs collègues concurrents.

À l’approche du nouvel épisode, Amanda et JoJo sont tous deux à égalité pour le plus de points après les performances très appréciées de l’hommage de la semaine dernière à Britney Spears.