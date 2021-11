Voir le fils X AE A-Xii d’Elon Musk voler la vedette dans la vidéo SpaceX

Elon Musk est un père hors de ce monde.

Mercredi 17 novembre, l’entrepreneur de 50 ans, Tesla, et fondateur de SpaceX a fait une présentation virtuelle à la National Academy of Sciences, Engineering and Medicine en présence d’un invité très spécial : son fils, X AE A-Xii Musc.

Alors qu’Elon partageait les derniers développements concernant le vaisseau spatial réutilisable de SpaceX, Starship, bébé X était tout sourire alors qu’il écoutait joyeusement la présentation alors qu’il était assis sur les genoux de son père.

Le garçon de 18 mois, qu’Elon a accueilli avec son ex-partenaire Grimes en mai 2020, blotti contre lui alors qu’il regardait un segment vidéo du discours de son père, bavardant adorablement tout au long du clip et pointant les vaisseaux spatiaux dans le ciel avec enthousiasme.

Lorsque la vidéo s’est terminée, X a levé la main en l’air et a montré ses propres compétences de présentation en se joignant à la conférence de son père et en saluant les autres participants en disant : « Salut ! » Il a suivi son introduction d’une jolie petite danse, qui a fait rire Elon.