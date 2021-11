Voir le gang It’s Always Sunny se rendre en Irlande dans une nouvelle bande-annonce

Il peut toujours pleuvoir en Irlande, mais pas pour longtemps !

Grâce à la chance des Irlandais et du casting de It’s Always Sunny à Philadelphie, bien sûr. Après trois longues années sans nos propriétaires de pub irlandais préférés, FXX a sorti la bande-annonce officielle de la saison 15 de la comédie le 10 novembre. Charlie (jour de charlie), Dee (Kaitlin Olson), Mac (Rob McElhenney), Franck (Danny De Vito) et Denis (Glenn Howerton) reviennent et ils partent en vacances en Irlande.

La nouvelle séquence montre Charlie trouvant la version irlandaise de lui-même, la mort du partenaire commercial de Frank, Dee organisant un atelier de théâtre et Mac essayant de devenir prêtre catholique.

« Je ne veux que le grand homme à l’étage, le seul homme qui puisse me remplir », dit Mac de manière hilarante dans la bande-annonce. « Eh bien, lui et son fils, et le Saint-Esprit. Je vais les prendre tous les trois à la fois. » Wow, nous avons vraiment raté ce spectacle.