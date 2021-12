Voir le Harry Potter spécial tease un retour magique à Poudlard

Vous voudrez peut-être prendre votre bière au beurre pour cela.

HBO Max a publié un premier aperçu du prochain spécial, 20e anniversaire de Harry Potter: ​​Retour à Poudlard – et à première vue, nous serons transportés sur la plate-forme 9 3/4 en un rien de temps. Les retrouvailles tant attendues, qui seront diffusées sur le service de streaming le 1er janvier, seront diffusées un peu plus de 20 ans après la sortie du premier film de la franchise, Harry Potter à l’école des sorciers, en salles en novembre 2001.

En guise de clin d’œil aux fans bien-aimés du monde entier, le court clip s’ouvre sur un personnage invisible tenant un exemplaire de La Gazette du Sorcier, avec un titre en première page qui dit : « Poudlard accueille de retour les anciens élèves ».

Et oui, nous savons ce que vous pensez – cela signifie que les stars originales de la franchise, y compris Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint reviendra dans le monde des sorciers. Et bien que ces trois-là n’apparaissent pas dans le teaser, les fans sont toujours traités avec des apparitions de Robbie Coltrane (qui jouait Hagrid) et Matthieu Lewis (qui a joué Neville Londubat), qui sont vus ouvrir leurs invitations spéciales une fois dans une vie pour la réunion de célébration de l’école.