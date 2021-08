Voir le Missouri Belle Riverboat Casino dans la vraie vie

Les observateurs d’Ozark connaissent bien le Missouri Belle. Dans la troisième saison de l’émission Netflix, Marty Byrd (Jason Bateman) et Wendy Byrd (Laura Linney) lancent une opération de casino fluvial pour blanchir l’argent de leur cartel. Avec l’aide de Ruth Langmore (Julia Garner), l’opération de la famille est populaire et a beaucoup d’argent, malgré quelques ratés tout au long de la saison 3.

Ce que les fans ne savent peut-être pas, cependant, c’est que vous pouvez aller voir le Missouri Belle dans la vraie vie, mais avec quelques mises en garde. Alors que le spectacle se déroule dans les monts Ozark au Missouri, Netflix produit en fait le spectacle en Géorgie. De plus, le Missouri Belle peut être repéré par les passants, mais ce n’est pas un véritable casino fluvial.

Le bateau et l’entrée du Missouri Belle sont situés à Stone Mountain, en Géorgie, comme le soulignent Atlas of Wonders et The TV Traveler. L’adresse est 1000 Robert E Lee Boulevard Confederate Hall, Stone Mountain, Géorgie, 30083; mais notez que l’emplacement abrite une entreprise lorsque Ozark ne filme pas. Cette entreprise est Atlanta Adventure Tours, qui coordonne les visites à vélo de Stone Mountain Park.

Vous pouvez également passer par l’emplacement via l’eau. Comme le montre la photo ci-dessus, ceux qui se trouvent sur le lac Stone Mountain peuvent voir le casino fluvial en costume complet (au moins à partir du 17 juin). Pour souligner à nouveau : ces signes sont simplement mis en s’habillant ; il n’y a pas de casino Missouri Belle à l’intérieur du navire, alors n’y pénétrez pas. Les scènes d’intérieur sont vraisemblablement tournées ailleurs.

Les fans d’Ozark qui ne peuvent pas se rendre en Géorgie peuvent, bien sûr, profiter de photos comme celles ci-dessus, ainsi que de celles qui apparaissent régulièrement sur Reddit. Vous pouvez également consulter la vue aérienne du bateau sur Google Maps.

La saison 4 d’Ozark n’a pas encore de date de sortie, mais elle est actuellement en tournage. Ce sera la dernière saison de l’émission. Les saisons 1 à 3, totalisant 30 épisodes, sont actuellement diffusées sur Netflix.