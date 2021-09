Voir le nouvel horaire après la sortie de Max Kellerman

ESPN Radio connaît à nouveau des changements, près d’un an après la sortie des ondes de The Dan Le Batard Show.

Avec Max Kellerman quittant First Take, il rejoint l’émission du matin déjà existante avec Keyshawn Johnson et Jay Williams, remplaçant Zubin Mehenti pour faire l’émission de 6 h HE Keyshawn, JWill & Max.

Il y a quelques autres ajustements à venir dans la programmation à partir du mardi 7 septembre. Mais des émissions comme Greeny, Spain et Fitz et Freddie et Fitzsimmons resteront dans leurs plages horaires habituelles avec les mêmes hôtes qu’auparavant.

Voici une ventilation de l’ensemble de la programmation qui commencera mardi, par ESPN (toutes les heures de l’Est):

L’émission conserve son créneau horaire et ESPN a déclaré que “Kellerman accueillera bientôt une nouvelle série télévisée ESPN”. Mehenti retournera au SportsCenter.

ESPN a officiellement annoncé que Max Kellerman ne sera plus en face de Stephen A. Smith dans “First Take”. Kellerman rejoint l’émission de radio du matin aux côtés de Keyshawn Johnson et Jay Williams. – Chris Bumbaca (@BOOMbaca) 24 août 2021

L’émission de Mike Greenberg conserve sa même plage horaire.

L’émission de Bart Scott et Alan Hahn s’y ajoute une heure supplémentaire.

L’ancienne co-animatrice de Mike Golic Jr., Chiney Ogwumike, “augmentera son rôle étendu sur ESPN pour inclure l’analyse du basket-ball universitaire et professionnel sur diverses plateformes telles que SportsCenter, First Take, Get Up et plus”, a déclaré le leader mondial.

Au lieu de cela, l’ancien plaqueur défensif des Cowboys, des Giants et des Ravens Chris Canty sera l’hôte de Golic Jr. et ils pourront jouer quatre heures par jour. ESPN a noté que Chris Carlin animera temporairement de 14h à 16h jusqu’au 27 septembre.

Sarah Spain et Jason Fitz continueront dans ce créneau.