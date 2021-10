Voir le pitch de Cardi B à Netflix pour un rôle dans la saison 4 de You

C’est Paris, 2022. Joe Goldberg est fraîchement arrivé dans la capitale française, ayant presque échappé au meurtre de sa femme, Love, qui n’est plus qu’un cadavre brûlé. Entrez : Cardi B.

Eh bien, c’est ainsi que le rappeur suggère que la saison quatre de You devrait se dérouler. Le jeudi 21 octobre, elle a remarqué que le compte Twitter officiel de Netflix avait modifié sa biographie pour dire « Pétition pour que Cardi B devienne la star invitée de la saison 4 de You », puis a présenté sa propre entrée dans un tweet.

« Alors c’est l’épisode 1 et je suis à la Fashion Week de Paris en train de la fermer ! Je me retourne et te voilà », a imaginé l’artiste. « Ok, finis-le @netflix. »

Le compte Netflix a ensuite utilisé les propres paroles de Cardi pour compléter l’intrigue, qui était honnêtement assez impressionnante et doit être vue avec les photos d’accompagnement de Joe (Penn badge).

Tout bien considéré, l’idée de Cardi ne serait pas si éloignée étant donné que Joe Goldberg a terminé la saison trois dans les rues de Paris, où il croit sa dernière obsession, Marienne Bellamy (Tati gabrielle), pourrait avoir échappé à.