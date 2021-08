Voir le premier affrontement de Cade Cunningham et Jalen Green

Cade Cunningham était le choix numéro un au repêchage des Pistons de Detroit, mais ce n’était pas un choix consensuel.

Les Pistons réfléchissaient à la décision de choisir Cunningham numéro un jusqu’à la veille du repêchage de la NBA. Pourquoi? Fondamentalement, parce que Jalen Green était juste aussi bon. Et c’est pourquoi il a terminé deuxième au classement général des Rockets juste un choix après que Cunningham soit allé aux Pistons.

Alors, bien sûr, quand les gens ont vu que ces deux-là s’affrontaient pour la première fois dans la NBA Summer League, tout le monde était excité.

Et le match a été absolument à la hauteur de sa facturation. Ils sont allés droit l’un contre l’autre.

Green et les Rockets ont remporté la victoire 111-91 contre les Pistons de Cunnningham. La recrue des Rockets a marqué 25 points en seulement 11 (!!!) tentatives de tir. Il est allé à la ligne des lancers francs 11 fois.

Mais Cunningham n’était pas mal, malgré l’éruption. Il a marqué 20 points avec 4 rebonds, 2 passes décisives, 3 interceptions et un bloc. Et, bien qu’il n’ait eu que 2 passes décisives, il avait l’impression qu’il préparait un groupe de gars pour des looks qu’ils venaient de manquer. Il a joué un très bon match et a amélioré ses coéquipiers.

Le match était tellement amusant. Ils s’en voulaient vraiment. Cunningham écarte absolument Green avec ce crossover.

Cade a déplacé Jalen Green pic.twitter.com/Qg2qJOnyxz – SportsCenter (@SportsCenter) 11 août 2021

Green a eu un peu de revanche, cependant. Il a frappé un 3 au visage de Cunningham et a parlé un peu de déchets au 4e quart.

Jalen Green a dit à Cade Cunningham un petit quelque chose après ça 3 👀😮‍💨 pic.twitter.com/Hg67zliq9I – Clutch City Entertainment (@ClutchCityENTX) 11 août 2021

C’était comme ça tout au long du match.

Première de nombreuses batailles entre les 2 premiers choix ! CADE CUNNINGHAM

20 PTS (8/18 FG, 0/0 FT)

4 3PT, 4 REB, 3 STL, 2 AST VERT JALEN

25 PTS (6/11 FG, 10/11 FT)

5 REB, 3 3PT, 3 AST, 1 STL, Wpic.twitter.com/wQmudqZMIs – Ballislife.com (@Ballislife) 11 août 2021

Et c’était assez spectaculaire de le voir jouer. Ils allaient littéralement l’un contre l’autre jeu après jeu après jeu. Ce n’était pas un affrontement en tête-à-tête, mais parfois, cela en avait vraiment l’impression. C’est à quel point ils étaient bons tous les deux.

Il y avait clairement une étincelle de compétition entre les deux. Et c’est celui qui ne va pas disparaître de sitôt.

La prochaine décennie environ sera extrêmement amusante.

