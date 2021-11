Voir le premier teaser bourré d’action pour Pam & Tommy de Hulu

Entendez-vous ce bruit ? C’est le son des applaudissements.

Hulu a publié le premier aperçu de la série très attendue Pam & Tommy le mercredi 17 novembre, et on peut dire que la série va être un succès.

Le teaser de deux minutes commence par Seth rogen et Nick offre en tenue des années 90 alors qu’ils regardent la sex tape qui a été volée Pamela Anderson et Tommy Lee. Ensuite, il y a un scintillement de scènes qui montrent Pam et Tommy, respectivement joués par Lily James et Sébastien Stan, dans toute leur splendeur, avec le couple gambader joyeusement dans l’océan à un moment et avoir des relations sexuelles rauques dans un autre.

Et puis, tout aussi soudainement, Pam et Tommy sont confrontés aux retombées de leur sex tape divulguée juste à la fin de la bande-annonce, laissant les fans sur le bord de leurs sièges.

La série limitée est en préparation depuis décembre 2020, les acteurs déclenchant une frénésie lorsqu’ils ont été photographiés en train de filmer en tant que couple emblématique. Même Seth a été impressionné par l’apparence des acteurs principaux, écrivant sur Twitter : « Mes co-stars, Sebastian et Lily, sont beaucoup plus cool que moi