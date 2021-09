Voir “Le ventre devient gros” de Kylie Jenner dans une nouvelle photo de grossesse

Famille de quatre chargement!

Kylie Jenner fait vibrer ses abonnés après avoir partagé le dernier aperçu de près de sa deuxième grossesse. Le dimanche sept. 29 ans, la star de L’Incroyable Famille Kardashian et maman d’un enfant de 3 ans Stormi Webster a partagé une photo d’elle conduisant à Instagram Stories, sous-titrant la douce photo, “Bébé devient grand.” La magnat du maquillage a également partagé un instantané d’elle marchant aux côtés de la petite Stormi après avoir attrapé des Shipley Do-Nuts.

Le dernier regard sur la famille grandissante de Kylie avec Travis Scott arrive un peu plus d’une semaine après que la future maman de deux enfants a affiché sa bosse grandissante lors de la Fashion Week de New York. Ses superbes tenues, qui comprenaient un look en dentelle personnalisé et un trench-coat orange vif, n’étaient que quelques ensembles ajoutés à sa garde-robe de maternité exceptionnelle et en constante évolution.

Et parce que Kylie a été stupéfaite par ses looks tendance pendant la NYFW, son absence s’est définitivement fait sentir lors du Met Gala 2021 quelques jours plus tard.