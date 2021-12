Voir l’éclairage de l’arbre de Noël Rockefeller

NBC « Noël au Rockefeller Center »

Ce n’est pas la saison des vacances jusqu’à ce que le gigantesque arbre du Rockefeller Center s’illumine d’une joie festive. L’extravagance de Noël 2021 au Rockefeller Center sera diffusée le mercredi 1er décembre à 20 h HE / PT sur NBC.

Si vous n’avez pas de câble, voici différentes manières de regarder une diffusion en direct du Rockefeller Center Christmas Tree Lighting Special en ligne :

Vous pouvez regarder un flux en direct de NBC (en direct sur la plupart des marchés) et plus de 100 chaînes de télévision sur FuboTV, que vous pouvez utiliser gratuitement avec un essai de sept jours ici :

Essai gratuit de FuboTV

Une fois que vous vous êtes inscrit à FuboTV, vous pouvez regarder le spécial 2021 Rockefeller Tree Lighting en direct sur l’application FuboTV, qui est disponible sur votre Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One ou X/S Series, Samsung TV, LG TV, tout appareil avec Android TV (comme Sony TV ou Nvidia Shield) , iPhone, téléphone Android, iPad ou tablette Android. Ou vous pouvez regarder sur votre ordinateur via le site Web de FuboTV.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, FuboTV est livré avec 250 heures d’espace DVR dans le cloud, ainsi qu’une fonction d’analyse de 72 heures, vous permettant de regarder la plupart des nouvelles émissions à la demande dans les trois jours (et parfois plus).) de votre conclusion , même si vous ne les enregistrez pas.

Vous pouvez regarder une diffusion en direct de NBC (en direct sur certains marchés) et plus de 40 autres chaînes de télévision via le forfait «Sling Blue» de Sling TV. Cette option n’inclut pas d’essai gratuit, mais c’est le service de streaming le moins cher avec NBC et vous pouvez obtenir votre premier mois pour seulement 10 $ :

Obtenez Sling TV

Une fois que vous vous êtes inscrit à Sling TV, Vous pouvez regarder le spécial 2021 Rockefeller Tree Lighting en direct sur l’application Sling TV, qui est disponible sur votre Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One ou X/S Series, Samsung TV, LG TV, tout appareil avec Android TV (comme Sony TV ou Nvidia Shield) , airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, téléphone Android, iPad ou tablette Android. Ou vous pouvez regarder sur votre ordinateur via le site Web de Sling TV.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, Sling TV est livré avec 50 heures de DVR cloud.

DirecTV Stream (anciennement AT&T TV) propose quatre bouquets de chaînes différents : « Divertissement », « Choix », « Ultimate » et « Premier ». NBC (en direct sur la plupart des marchés) est inclus dans tout, mais vous pouvez choisir n’importe quel forfait et module complémentaire avec son essai gratuit de 14 jours.

Notez que l’essai gratuit n’est pas annoncé en tant que tel, mais son montant « dû aujourd’hui » sera de 0 $ lors de votre inscription. Si vous regardez du contenu sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette, vous ne serez pas facturé pendant 14 jours. Si vous regardez sur un appareil de streaming sur votre téléviseur (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), vous serez facturé le premier mois, mais vous pouvez toujours obtenir un remboursement complet si vous annulez avant 14 jours :

Essai gratuit de flux DirecTV

Une fois que vous vous êtes inscrit à DirecTV Stream, vous pouvez regarder le spécial 2021 Rockefeller Tree Lighting en direct sur l’application DirecTV Stream, qui est disponible sur votre Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, n’importe quel appareil. avec Android TV (comme Sony TV ou Nvidia Shield), iPhone, téléphone Android, iPad ou tablette Android. Ou vous pouvez regarder sur votre ordinateur via le site Web DirecTV Stream.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, DirecTV Stream est également livré avec 20 heures de stockage DVR en nuage (avec la possibilité de passer à des heures illimitées).

Vous pouvez regarder une diffusion en direct de NBC (en direct sur la plupart des marchés) et de plus de 65 chaînes de télévision via Hulu With Live TV, que vous pouvez essayer gratuitement avec un essai de sept jours :

Essai gratuit de Hulu avec la télévision en direct

Une fois que vous vous êtes inscrit à Hulu avec Live TV, vous pouvez regarder le spécial 2021 Rockefeller Tree Lighting en direct sur l’application Hulu, qui est disponible sur votre Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One ou Series. X / S, PlayStation 4 ou 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, tout appareil avec Android TV (tel que Sony TV ou Nvidia Shield), iPhone, téléphone Android, iPad ou tablette Android. Ou vous pouvez regarder sur votre ordinateur via le site Web Hulu.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, Hulu avec Live TV est livré avec sa vaste bibliothèque à la demande (qui comprend la plupart des émissions après la diffusion) et 50 heures de stockage DVR en nuage (avec la possibilité de passer à « Enhanced Cloud DVR » qui vous donne 200 heures d’espace DVR et la possibilité d’avancer rapidement dans les publicités).

Aperçu de ‘Noël au Rockefeller Center’ 2021

Jouer

L’arbre de Noël 2021 du Rockefeller Center arrive à l’extérieur du studio 1A L’arbre de Noël 2021 du Rockefeller Center a fait son chemin vers le centre de Manhattan à New York après son long voyage depuis le Maryland. Regardez Joe Fryer de NBC monter sur le camion transportant la charge surdimensionnée. » Abonnez-vous à AUJOURD’HUI : on.today.com/SubscribeToTODAY » Regardez les dernières nouveautés d’AUJOURD’HUI : bit.ly/LatestTODAY À propos : AUJOURD’HUI vous apporte les dernières… 2021-11-13T15 : 45 : 00Z

Le 89e Rockefeller Tree Lighting aura lieu le mercredi 1er décembre de 20 h 00 à 22 h 00 HE sur NBC. L’arbre 2021 est un épicéa de Norvège de 79 pieds de haut et 46 pieds de large d’Elkton, dans le Maryland, selon le communiqué de presse de NBC.

« L’arbre pèse environ 12 tonnes, sera orné de plus de 50 000 lumières LED multicolores écoénergétiques et couronné d’une étoile Swarovski éblouissante », indique le communiqué.

Les artistes pour les festivités de deux heures incluent Alessia Cara, Harry Connick Jr., Mickey Guyton, Norah Jones, Brad Paisley, Rob Thomas, Carrie Underwood et plus encore. Paisley et Thomas interpréteront un duo spécial ensemble, et les Radio City Rockettes seront disponibles pour des pas de géant.

Les animateurs de NBC « Today » Savannah Guthrie, Hoda Kotb, Al Roker et Craig Melvin sont les hôtes de l’émission. De plus, Mario López de « Access Hollywood » animera une émission spéciale avant le spectacle qui débutera à 19 h HE.

« Après une année au cours de laquelle nous n’avons pas pu amener les gens à nous rejoindre en personne, cette cérémonie d’illumination de l’arbre sera incroyablement monumentale pour ceux qui peuvent y assister et les millions de téléspectateurs à travers le pays », a déclaré Doug. Vaughan, vice-président exécutif, Programmes spéciaux, NBCU Television et Streaming dans un communiqué. « C’est vraiment un événement inspirant et une merveilleuse façon de commencer la saison des fêtes. »

En plus de l’éclairage des arbres Rockefeller, NBC s’est à nouveau associé à la Fondation Arbor Day pour planter des arbres à travers les États-Unis. C’est la treizième année de cette tradition et en 2021, ils planteront 25 000 arbres « dans des zones qui ont été touchées par des incendies de forêt, des ouragans et d’autres catastrophes naturelles. La Fondation Arbour Day est la plus grande organisation à but non lucratif dédiée à la plantation d’arbres, ayant aidé à planter plus de 400 millions d’arbres depuis sa création il y a près de 50 ans. »

Lors de la diffusion, les téléspectateurs auront également la possibilité de faire un don à l’association Red Nose Day. L’argent récolté lors de l’allumage de l’arbre « apportera un soutien essentiel aux enfants les plus touchés par la crise et aux partenaires à but non lucratif qui les servent, notamment Feeding America, Save the Children, Boys & Girls Clubs of America, Children’s Health Fund , Covenant House et plus », selon le communiqué de presse de NBC.

Et une fois que l’arbre aura quitté le Rockefeller Center à la fin des vacances, il sera déchiqueté en bois et donné à Habitat for Humanity pour construire des maisons pour les personnes dans le besoin.

Toute la célébration commence avec le pré-spectacle le mercredi 1er décembre à 19 h, suivi de l’allumage de l’arbre à 20 h, heure de l’Est et du Pacifique sur NBC.

