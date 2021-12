Voir l’énorme nouveau tatouage de dos de Selena Gomez

« Le tatouage est une paire traditionnelle de mains en prière avec un chapelet. Elle avait des répétitions pour les AMA [on Thursday] et elle était épuisée donc c’était un peu difficile pour elle de s’asseoir mais elle a bravé ça, « Bang Bang a partagé avec E! News à l’époque. » Ils ont fait le tatouage chez elle. Elle avait des amis avec elle et ils regardaient des films de Noël tout en faisant le tatouage. C’était juste un bon moment. Elle n’a pas parlé de la signification ou de la raison pour laquelle elle voulait le tatouage, mais elle voulait la pièce depuis un moment et ils l’ont finalement réalisé. »

Elle en a suivi un autre juste sous son oreille en janvier 2020. Le tatouage court et doux dit « rare », une référence à son album sorti cette année-là qu’elle a décrit comme « son meilleur album à ce jour » tout en se faisant tatouer.

« Elle était excitée », a déclaré Bang Bang à propos de la pièce. « Quand j’ai fait son tatouage des mains de prière il y a environ un mois, nous écoutions son album. Et c’est angoissant d’essayer de critiquer votre propre travail avant que le monde ne le voie, et cette fois je pouvais dire qu’elle était vraiment heureuse avec ça. »

En avril, Gomez a révélé qu’elle avait également reçu de l’artiste une petite croix juste en dessous de sa clavicule.

La dernière encre de Selena s’ajoute à sa liste croissante de tatouages, qui vont d’une note de musique à un point-virgule en passant par le mot « soleil ». Vous pouvez en savoir plus à leur sujet en détail ici.