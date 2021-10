Voir les 5 superbes TD de Kenneth Walker III contre Michigan

Au moment où il restait une minute dans le match entre le n ° 6 du Michigan et le n ° 8 du Michigan State samedi, le demi de coin de première année des Spartans Charles Brantley était le héros de son équipe, éliminant le quart-arrière des Wolverines Cade McNamara pour sceller la victoire 37-33.

Mais tout au long du match à East Lansing, le porteur de ballon junior de l’État du Michigan, Kenneth Walker III, était indéniablement la superstar de la journée. Littéralement, il a mené les Spartans à leur victoire en rivalité, a représenté chacun de leurs touchés et a contribué à garantir que leur record invaincu reste parfait.

Walker, un transfert de Wake Forest, est entré dans le jeu en tant que l’un des meilleurs porteurs de ballon du pays, et contre les Wolverines, il a rappelé aux fans de football universitaire du monde entier pourquoi.

Le candidat au trophée Heisman a joué comme une rockstar absolue, et il a terminé avec 23 courses pour 197 verges et cinq touchés, dont un énorme touché de 58 verges au début du quatrième quart.

Alors que l’entraîneur de l’État du Michigan, Mel Tucker, est devenu le premier du programme à battre le Michigan à deux reprises lors de ses deux premiers matchs, les cinq déplacements de Walker dans la zone des buts ont établi le record du plus grand nombre de touchés au sol dans l’histoire de la série de rivalités et le plus de tous les temps par un joueur contre les Wolverines, selon l’émission de FOX Sports.

Brisant des tacles partout et traversant les défenseurs du Michigan avec sa vitesse explosive, Walker a mené les Spartans à marquer 16 points sans réponse pour revenir de ce qui était un trou de 30-14 à mi-chemin du quatrième quart. Il a prolongé les jeux et en a créé à partir de rien tout en battant les Wolverines avec une moyenne de 8,6 verges par course. C’était aussi son 10e match de 100 verges en carrière.

Après sa performance à couper le souffle samedi, les cotes de Walker’s Heisman méritent un gros coup de pouce, même s’il s’agit généralement d’une course de quarts.

« C'est un joueur spécial, c'est un joueur d'équipe et nous savons tous qu'il est du type Heisman », a déclaré Tucker à FOX Sports à propos de Walker après le match.

« C’est un joueur spécial, c’est un joueur d’équipe et nous savons tous qu’il est du type Heisman », a déclaré Tucker à FOX Sports à propos de Walker après le match.

Walker a également enregistré son cinquième match de 100 verges de la saison – bien qu’il ait disputé deux matchs avec au moins 200 verges au sol cette année.

Après une performance époustouflante pour aider les Spartans à rester invaincus cette saison, voici un aperçu des cinq touchés de Walker contre le Michigan.

Le trophée Paul Bunyan Trophy appartient à @MSU_Football pic.twitter.com/tbPH0cn39w – FOX College Football (@CFBONFOX) 30 octobre 2021

À PLUS TARD ️@Kenneth_Walker9 met @MSU_Football sur le tableau 🔥 pic.twitter.com/BQGopMsxJ4 – FOX College Football (@CFBONFOX) 30 octobre 2021

En panne de 10 zip au début du deuxième quart, Walker a inscrit les Spartans au tableau avec un touché de 27 verges à la fin d’un court trajet de cinq matchs. C’était un excellent exemple de Walker se heurtant à la circulation mais trouvant un moyen de la contourner.

KENNETH WALKER AGAIN 💪@Kenneth_Walker9 met @MSU_Football au sommet pic.twitter.com/z8Bv3RmuJ6 – FOX College Football (@CFBONFOX) 30 octobre 2021

Alors que le Michigan a eu des problèmes lorsque Michigan State a commis une attaque précipitée, Walker et les Spartans ont capitalisé avec un touché de huit verges pour mettre son équipe devant pour la première fois samedi à mi-chemin du deuxième quart.

TOUCHDOWN SPARTANS ⚔️@Kenneth_Walker9 décroche son 3e TD de la journée pour @MSU_Football pic.twitter.com/eDv9DCBesh – FOX College Football (@CFBONFOX) 30 octobre 2021

Avec un déficit à deux chiffres à la fin du troisième, les Spartans ont d’abord converti un quatrième pour les amener à la ligne d’un mètre des Wolverines, et Walker l’a couru, fournissant à l’État du Michigan une étincelle d’élan qu’il conserverait tout au long de la reste du jeu. Avec ce score – plus une conversion réussie de deux points – les Spartans ont réduit l’avance du Michigan à 30-22.

CE MEC EST INCROYABLE 😱🔥@Kenneth_walker9 marque son QUATRIÈME touché du match pour @MSU_Football ! pic.twitter.com/1gtjXOaQW7 – FOX College Football (@CFBONFOX) 30 octobre 2021

Walker a de nouveau frappé aux 3e et 3e de la ligne de 42 verges de Michigan State au début du quatrième quart, et encore une fois, les Spartans ont obtenu la conversion de deux points pour égaliser le match à 30. Il a trouvé un trou dégagé et ouvert et a boulonné à travers elle, et personne sur la défense du Michigan ne pouvait l’attraper.

CAN’T STOP KENNETH 🔥@Kenneth_Walker9 marque son CINQUIÈME TD de la journée et donne l’avantage à @MSU_Football ! pic.twitter.com/97QpOFlXcU – FOX College Football (@CFBONFOX) 30 octobre 2021

Courir pour cinq touchés est assez incroyable quel que soit l’adversaire, mais le faire dans un jeu de rivalité où les deux équipes sont classées dans le top 10 est un jeu de niveau supérieur. Pour donner aux Spartans leur feu vert et un touché gagnant, Walker a trouvé un autre trou dans la défense du Michigan et s’est envolé vers la zone des buts pour le score final du match.