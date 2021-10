Voir les acteurs de Never Have I Ever réagir à leur nomination aux PCA

Nous ne jouons à aucun jeu quand nous disons que le casting de Never Have I Ever a eu les réactions les plus adorables à leur nomination aux People’s Choice Awards 2021.

La série Netflix sur le passage à l’âge adulte a marqué un clin d’œil dans l’une des plus grandes catégories de l’année, The Comedy Show de 2021, et actrice principale Maitreyi Ramakrishnan était si excitée qu’elle a peut-être volé ou non un chien.

Oui c’est vrai. Dans le clip ci-dessus, après avoir demandé à Genie, le chien en question, de livrer les nouvelles de la nomination, Maitreyi révèle « ce n’est même pas mon chien ».

« C’est le chien de mon meilleur ami », explique-t-elle. « J’ai kidnappé le chien de mon meilleur ami pour expliquer aux gens que nous avons été nominés pour Never Have I Ever pour la meilleure émission télévisée comique. Quoi ?! »

L’excitation ne s’arrête pas là. Je n’ai jamais été Ramona Jeune et Lee Rodriguez ont également partagé leurs réactions au nom des PCA !

« Lee, excellente nouvelle ! » crie Ramona. « Dites aux gens ce qui se passe. »