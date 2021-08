Voir les bulletins de vote contestés en Géorgie où les travailleurs électoraux ont décidé qu’un vote était pour Biden, pas pour Trump ⋆ .

in

Dans le cadre d’un examen de centaines de pages de documents électoraux du comté de Fulton en Géorgie, Just the News a examiné des dizaines de bulletins de vote contestés dans lesquels des agents électoraux connus sous le nom d'”arbitres” ont déterminé qu’un électeur avait l’intention de voter pour le candidat démocrate Joe Biden au lieu du candidat républicain sortant. Donald Trump.

L’examen des documents de Fulton par Just the News a révélé un système en proie au jugement subjectif de milliers de bulletins de vote de la part d’un petit nombre de travailleurs électoraux, le tout régi par un patchwork déroutant de lois étatiques qui semblaient simultanément sanctionner et interdire la pratique. de l’arbitrage des bulletins de vote.

Les votes pour les candidats de tous types – démocrates, républicains et indépendants – étaient soumis au processus d’adjudication. De nombreux bulletins de vote examinés par Just the News, quant à eux, ont révélé des décisions d’arbitrage concernant les votes pour Trump qui allaient de l’évident à l’incertain.

Dans un scrutin, par exemple, un électeur a voté pour Trump avant de tirer un grand X à travers le choix et d’opter à la place pour Biden. Dans un autre cas, un électeur a fait la même chose et a ajouté « PAS MON CHOIX » au-dessus du nom de Trump, ainsi que les initiales de l’électeur.

Ces exemples constituent certains des appels de jugement les plus évidents que les arbitres auraient à porter. D’autres étaient moins clairs.

Dans l’un, par exemple, l’électeur a griffonné dans des bulles pour Trump et Biden, après quoi il semble avoir ajouté une petite coche à côté du nom de Biden sans commentaire. L’arbitre a attribué le bulletin de vote à Biden.

Dans un autre, un électeur a lourdement griffonné la bulle à côté de Trump, puis a mis une petite coche dans la bulle de Biden. Dans encore un autre, l’électeur a fait des bulles désordonnées au nom de Biden mais a dessiné un plus grand X à travers la bulle à côté de Trump. Les deux bulletins de vote sont allés à Biden.

Les images mettent en évidence la nature difficile et dans de nombreux cas purement instinctive de l’arbitrage des bulletins de vote, où les agents électoraux peuvent être confrontés à un appel de jugement évident sur un scrutin et à des décisions beaucoup plus incertaines sur de nombreux autres.

Le code de Géorgie stipule que les bulletins de vote avec plus que le nombre de votes autorisé doivent être rejetés par les tabulatrices et examinés par les équipes de sélection de la manière qui a été faite dans les bulletins de vote ci-dessus.

Pourtant, la loi géorgienne stipule également que les bulletins de vote doivent être considérés comme « annulés » si un électeur a « déposé plus que le nombre autorisé de votes ». Un bulletin de vote annulé “ne sera pas rétabli”, indique le code, suggérant que tout bulletin de vote considéré comme tel ne devrait pas être utilisé.