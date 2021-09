Voir les candidats potentiels du baccalauréat Clayton Echard

in

Accepterez-vous cette rose ?

Alors que les fans de Bachelor Nation attendent toujours avec impatience de voir michelle jeune cherchez l’amour sur la prochaine saison de The Bachelorette – qui débutera dans moins d’un mois le 19 octobre – ABC vient de taquiner une gamme passionnante de prétendants potentiels pour son prochain premier Bachelor, Écharde Clayton.

Bien que les fans de la franchise de rencontres n’aient pas encore rencontré Clayton depuis qu’il fera officiellement ses débuts sur The Bachelorette, cela ne signifie pas que les gens ne peuvent pas avoir une idée de qui se battra pour son cœur. Après tout, la série a déjà adopté une approche unique et non conventionnelle en annonçant le prochain Bachelor avant que quiconque ne connaisse sa star.

“Nous vous donnons un aperçu des femmes qui pourraient participer à cette saison de The Bachelor!” la série de longue date partagée sur Facebook, aux côtés de photos des femmes espérant gagner le cœur du natif du Missouri.