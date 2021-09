Voir les choix de Danica Patrick sur ESPN de Soldier Field

Danica Patrick était la dernière athlète professionnelle à être la sélectionneuse d’invités de célébrités lors du College GameDay d’ESPN, qui était à Chicago samedi pour le match Notre Dame-Wisconsin à Soldier Field.

Patrick est né dans le Wisconsin et a grandi à Roscoe, dans l’Illinois, à environ deux heures de Chicago et juste à la frontière entre l’Illinois et le Wisconsin. Et la conductrice à la retraite de NASCAR et d’IndyCar a fait des choix intéressants sur GameDay – d’autant plus qu’elle a admis que son fan de football reposait davantage sur la NFL que sur le football universitaire.

Pour le match de renom de GameDay entre le n ° 12 Notre Dame et le n ° 18 du Wisconsin – qui a débuté à midi HE – Patrick est allé avec les Fighting Irish.

“J’ai l’impression que les Fighting Irish vont s’en sortir aujourd’hui”, a déclaré Patrick à la surprise de l’équipe de GameDay.

“Je pense que vous avez un gagnant là-bas, bien joué”, lui a dit Lee Corso avant de choisir Notre-Dame lui-même.

“Le jour du match est le jour du Guac.” Danica Patrick est venue habillée pour l’occasion 🥑🏈 pic.twitter.com/6D2bEfgP5d – College GameDay (@CollegeGameDay) 25 septembre 2021

Patrick a également choisi le n°9 Clemson sur NC State, le Texas sur Texas Tech, n°19 Michigan sur Rutgers, n°20 Michigan State sur Nebraska, Stanford sur n°24 UCLA, LSU sur Mississippi State et Oklahoma State sur n°25 Kansas État.

Elle est également allée au Boston College au-dessus du Missouri parce qu’elle courait le marathon de Boston le 11 octobre et a plaisanté en disant qu’elle avait besoin que les gens de Boston l’aiment.

“Vous faites un travail formidable”, a déclaré Corso à Patrick au milieu de ses choix.

Et voici un aperçu du célèbre choix de couvre-chefs de Corso lorsqu’il est allé avec Notre Dame.

L’histoire de confiance de Corso aujourd’hui… Il prend Notre Dame sur le Wisconsin à Chicago ! ️ pic.twitter.com/elrhIgE3wN – College GameDay (@CollegeGameDay) 25 septembre 2021

