Voir les déclarations de mode les plus féroces de Sex and the City Reboot

Nous ne pouvions pas nous empêcher de nous demander… combien de temps est-il trop tôt pour canaliser la dernière mode du casting de Sex and the City ?

Ce n’est un secret pour personne que depuis que HBO a lancé la série bien-aimée en 1998, les gens ont essayé d’imiter le style de Sarah Jessica Parkerle personnage emblématique de. Avance rapide jusqu’en 2021, et le désir de s’habiller comme la seule et unique Carrie Bradshaw n’a fait que s’amplifier avec la série redémarrée de Sex and the City, And Just Like That.

Exemple concret ? Plus tôt ce mois-ci, Sarah a envoyé les fans dans une frénésie après avoir partagé une image de son premier jour de tournage avec des co-stars Cynthia nixon (Miranda) et Kristin Davis (Charlotte).

Bien sûr, le groupe légendaire — moins Kim cattrall qui ne revient pas jouer Samantha pour le redémarrage – avait l’air aussi fabuleux que jamais en marchant dans les rues de New York.

Sur la photo du casting, Cynthia a bercé un pantalon à carreaux gris et un pantalon ample. La tenue de Sarah était tout aussi accrocheuse avec sa jupe taille haute à carreaux, son cardigan beige et ses talons à lanières Mary Jane. Quant à Kristin ? Elle a enfilé un chemisier à pois à épaules dénudées (avec un décolleté plongeant!) Et une jupe crayon noire.