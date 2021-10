Voir les enfants de Tom Brady et Gisele montrer adorablement leur soutien à son grand jeu

in

Tom Brady a prévalu dans l’un des affrontements les plus attendus de la NFL de la saison, et il l’a fait avec le soutien de ses plus grands petits fans.

Le dimanche 3 octobre, juste avant que les Buccaneers de Tampa Bay de Tom affrontent son ancienne équipe, les New England Patriots, épouse Gisele Bundchen a posté une photo sur Instagram d’elle-même et des enfants du couple Benjamin, 11, et Ils vécurent, 8 ans, alors qu’ils acclamaient le quart-arrière superstar. Gisèle, qui avait un grand sourire sur son visage, portait le maillot de Tom’s Bucs, tout comme Benjamin.

“Nous sommes prêts ! Allons Bucs !! Allons papai !!! [heart emoji], “le mannequin de 41 ans a sous-titré le message. Elle a également traduit le message dans son portugais natif.

Sur la photo, Benjamin semblait crier les yeux fermés et le poing serré, tandis que Vivian avait l’air ravie également. De plus, Tom partage Jack, 14 ans, avec ex Bridget Moynahan.

Il semblait que les vœux de sa famille allaient loin. Non seulement Tom, 44 ans, a dominé les Patriots et son ancien entraîneur, Bill Belichick, par un score de 19 à 17 dans une bataille serrée, mais il a cassé A dessiné des breesmarque le plus grand nombre de verges par la passe en carrière dans l’histoire de la NFL.