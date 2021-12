Voir les feux d’artifice du Nouvel An 2022 à San Francisco

. Fireworks illumine le Golden Gate Bridge lors de la célébration de son 75e anniversaire le 27 mai 2012.

San Francisco offre généralement l’un des meilleurs feux d’artifice du Nouvel An et après avoir pris une année sabbatique en raison de la pandémie, ils reviennent pour dire au revoir en 2021-2022.

Diffusion en direct des feux d’artifice du Nouvel An à San Francisco

Feu d'artifice du Nouvel An 2019 – San Francisco

Lancé à partir d’une énorme barge dans la baie de San Francisco, juste au sud du Ferry Building du quai 14 et de l’Embarcadero, des feux d’artifice peuvent être vus le long du rivage. L’affichage de 20 minutes commence une minute avant minuit, heure locale, qui correspond à l’heure de l’Est du jour de l’An, à 3h00.

Le flux en direct est intégré ci-dessus, et vous pouvez toujours consulter le site Web EarthCam et la webcam Golden Gate.

Si vous pouvez y être en personne, il reste des billets disponibles pour le Restaurant Sens et le Rooftop à la soirée Embarcadero surplombant le Bay Bridge. Le site dit :

Des dizaines de milliers de personnes convergent chaque réveillon du Nouvel An vers Embarcadero Street pour apercevoir le feu d’artifice le plus spectaculaire de San Francisco à côté du Ferry Building avec un Bay Bridge magnifiquement éclairé en toile de fond. Cette année, nous accueillerons le spectacle de feux d’artifice de minuit dans le style et l’intimité au 4ème étage de Sens avec une vue imprenable sur l’Embarcardero et le feu d’artifice juste devant. Productions & amp; du groupe Rhythm Ethic Series est fier de présenter ce « Réveillon du Nouvel An 2022 » au restaurant Sens, avec son incroyable vue au premier rang du seul feu d’artifice de San Francisco. Le restaurant Sens est le meilleur endroit pour célébrer le Nouvel An et trinquer au feu d’artifice.

Faits amusants pour le réveillon du nouvel an

Pariez que vous ne saviez pas : le réveillon du Nouvel An | Histoire

La Saint-Sylvestre est la fête qui marque la fin de l’année civile grégorienne. Le calendrier grégorien a été introduit pour la première fois par le pape Grégoire XIII en 1582 et c’est lui qui porte le nom du calendrier, bien que le 1er janvier comme début de l’année remonte en fait à Jules César et à son calendrier éponyme, selon History Channel. .

La célébration annuelle porte de nombreux noms à travers le monde, notamment Calennig au Pays de Galles, Hogmanay en Écosse, Baharu en Indonésie et en Malaisie, Silvester dans de nombreux pays européens, Kanun Novadgo Goda en Russie, Omisoka au Japon et Reveillon en France, au Portugal et au Brésil.

Selon Mental Floss, les premiers endroits pour sonner la nouvelle année sont les Tonga, les Samoa et la Nouvelle-Zélande, car ils sont situés juste à l’ouest de la ligne internationale de changement de date. L’île Howland et l’île Baker aux États-Unis sont les derniers endroits à célébrer car elles sont situées juste à l’est de la ligne de date internationale. La chose intéressante est que parce que la ligne de date internationale se déplace un peu en zigzag, Kiritimati est en fait à l’est de l’île Baker.

Les États-Unis sont connus pour annoncer le Nouvel An avec des « gouttes », c’est-à-dire lorsqu’un gros objet descend pendant un compte à rebours. Le plus célèbre est, bien sûr, le lancer de balle à Times Square à New York, mais de nombreux autres lancements ont lieu à travers le pays, notamment un lancer de pêche à Atlanta, en Géorgie ; une livraison de voitures Indy à Indianapolis, Indiana ; une goutte de conque à Key West, en Floride, une goutte de fleur de lys à la Nouvelle-Orléans ; une chute de pommes de terre à Boise, Idaho; et une chute de chips tortilla à Tempe, en Arizona.

Les feux d’artifice sont également très populaires dans le monde entier. Sydney, Australie a un grand affichage dans le port. D’autres villes qui ont des feux d’artifice remarquables incluent Dubaï aux Émirats arabes unis, Londres, Angleterre, Nashville, Las Vegas et tout le Canada.

