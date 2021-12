Voir les filles guépard d’hier et d’aujourd’hui

En jouant à Chanel Simmons, ce n’était pas le 3LW les débuts d’acteur du chanteur – ce serait un épisode de 2001 de la série Nickelodeon Taina – c’était le rôle décisif qui a conduit à des apparitions dans des longs métrages (Coach Carter, je suis amoureux d’une fille d’église), des téléfilms (Lovestruck: The Musical ) et deux autres films Cheetah Girls.

Après une relation avec Rob kardashian de 2007 à 2009 a conduit à une poignée d’apparitions dans L’incroyable famille Kardashian, Adrienne a suivi le chemin de la télé-réalité, jouant dans Empire Girls en 2012 et animant la série de compétition de courte durée Nail’d It en 2014. En 2013, elle a commencé son emploi actuel en tant que co-animateur de The Real. Elle a également participé à la deuxième saison de The Masked Singer en 2019, se classant troisième en tant que Flamingo et devrait apparaître dans la cinquième saison de Raven’s Home.

Après la dissolution de 3LW en 2007 et la séparation des Cheetah Girls en 2008, Adrienne a pris son temps pour travailler sur un album solo, pour finalement sortir New Tradiciones en 2017. Après avoir fréquenté Rob, elle a été brièvement fiancée à son petit-ami de six ans, directeur de Roc Nation. Lenny Santiago, en 2015. Près d’un an après avoir annulé, elle et le musicien Israël Houghton ont annoncé leurs fiançailles. Ils se sont mariés en novembre 2016.