Voir les hommages de Snoop Dogg à sa défunte mère, Beverly Tate

Snoop Dogg rend hommage à sa mère, Beverly Tate, décédée ce week-end.

En pleurant la mort de la matriarche dimanche, la superstar du rap de 50 ans a commencé à consacrer une série de publications Instagram à Tate qui se concentraient sur son influence.

« Maman, merci de m’avoir « , a écrit le hitmaker « Gin and Juice » dans la légende, ajoutant dans un autre post: « Til. Nous. Rencontrer. Encore une fois🙏🏾🌹 #TWMA”

« Merci mon Dieu de m’avoir donné un ange pour une mère TWMA », a-t-il également écrit, partageant une image de Tate tenant un bouquet de fleurs.

Plus tard, le multi-trait d’union a posté une vidéo de lui-même assis dans une pièce sombre en train d’écouter de la musique, puis une autre de lui-même en train de mixer un événement au Madison Square Garden et de dédier « Stand By Me » à sa mère.

Ses hommages se sont poursuivis lundi après-midi lorsque le rappeur a posté une autre photo de lui avec Tate, sur sa chanson de 1999 « I Love My Momma ».

Snoop n’a pas partagé la cause du décès de Tate ni d’autres détails de son décès. Ses représentants n’ont pas immédiatement répondu lundi à la demande de commentaires du Times.

En mai, la star de « BMF » a demandé aux fans sur les réseaux sociaux de prier pour Tate mais n’a pas divulgué de détails sur son état. Un mois plus tard, il a posté qu’il lui avait rendu visite à l’hôpital avec ses deux frères. En juillet, il a révélé que leur mère était toujours malade.

Dimanche, le père de Snoop, Vernell Varnado, a écrit sur Instagram que Tate « est décédé aujourd’hui » et a demandé aux fans de prier pour la famille.

Snoop a souvent parlé chaleureusement de sa famille et de la foi que sa mère et sa grand-mère lui ont inculquée dès son plus jeune âge. Le rappeur de Long Beach a grandi en chantant et en jouant du piano dans les églises de la ville. En 2018, il sort l’album gospel « Bible of Love » qui s’inspire de cette influence.

Tate est crédité d’avoir donné au rappeur, de son vrai nom Calvin Broadus, une partie de son nom de scène. Elle l’appelait Snoopy lorsqu’il était enfant en raison de son amour pour le chien emblématique Peanuts.

Malgré tous ses efforts, Snoop s’est laissée entraîner dans la culture des gangs et le trafic de drogue qui ont explosé à Long Beach dans les années 1980 et est tombée dans la mauvaise foule à l’adolescence. Il a dédié la chanson teintée de gospel « Gangsta Life » de son premier album, « Doggystyle », à sa mère.

« C’est à propos de la façon dont ma mère m’a élevé, moi et mes frères, toute seule et comment nous nous sommes retrouvés coincés dans la rue », a-t-il déclaré au Times en 1993. « Dans la chanson, je donne à ma mère son respect et pourtant j’essaie de montrer exactement ce que les salaires sont pour les enfants qui ne font pas attention. Je ne suis pas un musicien de rap gospel, mec, mais j’ai foi en ce en quoi je crois.

Le producteur de disques « Bible of Love » BattleCat était parmi les nombreux qui ont partagé ses condoléances. Le producteur a partagé une photo de groupe de Snoop, de sa mère et de leur équipe le jour où Tate les a « bénis » avec son approbation de l’album.

« ELLE ÉTAIT TELLEMENT HEUREUSE D’ENTENDRE SON FILS @snoopdogg FAIT ENFIN UN DISQUE EN RENCONTRE AVEC SA RECONNAISSANCE CE QUE DIEU A FAIT POUR LUI ET TOUT LE MONDE QUI AVAIT BESOIN D’UNE VOIX OU D’UNE CHANSON POUR LE LOUER », a-t-il écrit. « ALORS JE DOIS DIRE QUE JE SUIS TRÈS RECONNAISSANT DE VOUS AVOIR RENCONTRÉ ENTENDRE VOTRE VOIX PUISSANTE ET VOIR CE MAGNIFIQUE SOURIRE INFECTIEUX DE VOUS EN PERSONNE !! »

Snoop, qui a posté l’image de Battlecat sur ses histoires Instagram, a également commenté : « Nous l’avons rendue fière. »