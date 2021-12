Voir les looks de mode de Katy Perry de la première nuit de sa résidence à Vegas

Elle a ajouté: « J’ai passé un moment fou à imaginer les six actes de ce spectacle, et cela m’a vraiment fait écouter mon catalogue d’une toute nouvelle façon pour proposer une liste de compositions comprenant 20 de mes chansons les plus diffusées en tant que ainsi que ma nouvelle collaboration Alesso pour garder les choses fraîches. «

Pendant le spectacle, la chanteuse a dévoilé une multitude de tenues colorées, glamour et éclectiques. Plus tôt ce mois-ci, elle a dit à E! ‘S Daily Pop que son mari, Orlando Bloom, a aidé à choisir ses tenues.

« Nous avons parlé des costumes et du maquillage. Parfois, quand je vais à un essayage, il me demande des notes ou je lui montre ça », a-t-elle déclaré. « C’est amusant, et nous nous disons la vérité. Je me dis ‘Bébé, ne porte pas ça. Tu ressembles à quelque chose. Ne le fais pas.' »

Découvrez les photos de Katy en concert lors de sa soirée d’ouverture à Las Vegas :