Voir les meilleures réunions hors écran des stars de Scrubs

Comme s’ils n’étaient jamais partis.

Le casting de Scrubs est connu pour être proche de l’IRL, en tant que BFF Zach Braff et Donald Faison ont passé des anniversaires ensemble et ont même co-animé le podcast Fake Doctors, Real Friends. De plus, les co-stars Sarah Chalke et John C. McGinley se sont joints à la fête avec des célébrations spéciales des fêtes et des réunions sur le tapis rouge depuis que Scrubs a terminé sa série de neuf saisons en 2010.

La série de comédie médicale est appréciée des fans précisément pour sa distribution charismatique, complétée par Ken Jenkins, Neil Flynn, Judy Reyes et Christa Miller et dirigé par le créateur de la série Bill Laurent. En 2018, les stars de Scrubs ont eu leur plus grande réunion à ce jour au Vulture Festival à Los Angeles. Avec autant d’amour des acteurs et de l’équipe, il est clair pourquoi les rumeurs d’un redémarrage ont fait les gros titres !

“J’adore voir ces gens”, a déclaré Braff à E! News en 2018. “Je me suis plus amusé à faire cette émission que tout ce que j’ai jamais fait… Nous avons littéralement neuf ans de blagues à l’intérieur, alors nous nous marrons les uns les autres.”