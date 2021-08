Voir les meilleurs hacks beauté de TikTok, expliqués – WWD

in

Le boom de la beauté dans le bricolage s’est étendu à TikTok.

Entre l’avènement de la plateforme vidéo et un nouveau besoin de solutions beauté à faire soi-même induit par la pandémie, les consommateurs se tournent de plus en plus vers la plateforme pour résoudre les problèmes de beauté.

Tajmeeli, la plate-forme éducative sur la beauté, a suivi les plus grands hashtags pour les hacks de beauté sur TikTok, qui ont recueilli jusqu’à 341 000 000 de vues. Le hashtag #NailHacks, qui figurait en tête de liste, comprend des moyens à domicile d’enlever les ongles en acrylique et d’utiliser des emballages de chewing-gum pour créer des manucures métalliques.

D’autres hacks deviennent plus spécialisés, tels que les tags pour #LipLinerHacks et #DryShampooHack. Ici, la liste complète, classée par vues par hashtag.

Top 20 des astuces beauté sur TikTok :

#NailHacks, 341 800 000 #EyelinerHack(s), 318 900 000 #FoundationHack(s), 161 600 000 #ConcealerHack(s), 133 700 000 #LipstickHacks, 104 800 000 #MascaraHack(s), 48 000 000 #EyelashesHack(s000), #NailBrow(s), # 43 800 H s), 41 700 000 #EyebrowHack(s), 39 300 000 #HairGrowthHacks, 33 200 000 #FakeTanHack(s), 24 300 000 #EyeShadowHack(s), 23 300 000 #BronzerHack(s), 10 540 400 #LipLinerHack, M, 6 600 000 #DryHack, 7 600 000 #Dry , 4 200 000 #ContourHack, 3 900 000 #LipGlossHack, 1 900 000

