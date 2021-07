Voir les meilleurs tweets et mèmes des Jeux olympiques de Tokyo 2020

Grande nouvelle, fans de sport, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont officiellement débuté comme… ce matin ! La superstar du tennis Naomi Osaka a eu le privilège d’allumer le chaudron olympique, commençant ainsi deux semaines passionnantes d’athlétisme, de patriotisme… et de mèmes et de tweets amusants à gogo. Je ne sais pas ce qu’il en est des Jeux olympiques qui font ressortir le plus drôle des gens, mais je ne me plains certainement pas !

Alors que les Jeux se poursuivent, préparez-vous à un discours olympique hilarant, que j’ai rassemblé ci-dessous pour votre plaisir de lecture.

Il y a un lien avec ‘The Office’, naturellement

Il y a une raison pour laquelle The Office est une émission si populaire – il y a tellement de scénarios relatables et risibles qui semblent en quelque sorte correspondre à IRL … et cette « cérémonie de remise des médailles » en est la preuve totale.

Euh, les athlètes marchaient au son de la musique des jeux vidéo pendant la cérémonie d’ouverture ?

Et bien sûr, tous les joueurs qui regardaient ne pouvaient s’empêcher de fangirl à quel point tout était génial.

À propos de l’éclairage de la vasque olympique …

Je veux dire, bien sûr, que les athlètes pourraient utiliser une torche littérale pour allumer ce mauvais garçon ! Mais ont-ils envisagé cette autre option totalement réalisable et sans doute moins chère ? 10/10 pour la créativité !

Il s’avère que les lits du village olympique ne sont pas à l’épreuve du sexe

Une rumeur a commencé à circuler selon laquelle les autorités japonaises fabriquaient des lits de village olympique à partir de carton et d’autres matériaux durables pour empêcher les athlètes d’avoir des relations sexuelles. Il s’avère que cette rumeur est en partie fausse – les athlètes mexicains ont pris sur eux de tester les lits pour voir s’ils pouvaient supporter le poids de plus d’une personne… et surprise ! Ils peuvent! À peu près sûr, les athlètes s’adapteront à une ou deux ébats (quand ils ne sont pas en compétition, duh).

