Voir les moulages de West Side Story en 1961 et 2021 Côte à côte

Le rôle du patron aimable et soucieux de Tony au magasin de sodas a été transmis à la veuve de Doc, Valentina, qui en a trop vu pour être entièrement optimiste quant aux chances de bonheur à long terme de sa jeune employée avec Maria.

« No. 1, c’est un beau nom », a déclaré Moreno, qui est également productrice exécutive du film, à Parade à propos de son nouveau personnage de West Side Story. « N° 2, elle a une relation étroite avec Tony, le rôle principal. C’est très, très différent de la relation que Doc avait avec les enfants. Et il y a une surprise majeure avec Valentina que bien sûr je ne vais pas divulguer, mais c’est un doozy. Valentina est un personnage merveilleux, elle est aimante, elle est chaleureuse. Elle ne ressemble en rien à Anita. C’est définitivement une femme plus âgée. Et ça a été la joie de ma vie de la jouer. Je ne pouvais pas le croire quand Steven m’a appelé, puis j’ai parlé à Tony Kushner. Apparemment, Tony était un grand fan de la [original] film et m’a suggéré à Steven.

Mais elle n’était pas intéressée par un simple camée clin d’œil. « Jouer une apparition alors que vous avez été un leader n’est qu’une distraction », a-t-elle expliqué. « Tout ce que vous faites, c’est distraire les gens. Oh, regardez qui est là ? [Spielberg] a dit: ‘Non, non, non, non, non, non, ce n’est pas un caméo. C’est une vraie partie.’ J’ai dit : ‘OK, alors j’aimerais lire le script.’ Et c’est comme ça que ça s’est passé. Mais je peux vous dire que retourner dans le passé dans le présent, c’est incroyable. »

Glass, décédé en 1984, était un acteur de caractère prolifique dont le premier rôle était un rôle non crédité dans la comédie de fous de 1937 True Confession. Les emplois ultérieurs à la télévision comprenaient Barney Miller et Cagney & Lacey.