Une version unique de Les Beatles« Octopus’s Garden » des Muppets a été partagé à partir des archives de The Ed Sullivan Show.

La chanson, écrite par Ringo Starr sous son vrai nom de Richard Starkey, est bien sûr un souvenir affectueux de l’album du groupe en 1969 Route de l’Abbaye. C’était le dernier chant principal de Ringo avec les Beatles. La version des Muppets de Jim Henson, présentée par Sullivan lui-même, figurait dans l’édition du 1er mars 1970 de la longue série de variétés CBS-TV.

Il s’agissait de la deuxième des trois versions de « Octopus’s Garden » des Muppets de Henson, qui l’avaient déjà interprété dans leur propre rue Sésame en 1969. Il a ensuite été utilisé dans un Muppet Show de 1978, à l’apogée de son succès, mettant en vedette Robin le Grenouille, Kermit la grenouille et Miss Piggy.

Le clip de 1970 faisait partie d’une édition spéciale de l’émission intitulée The Beatles Songbook, qui présentait également d’autres artistes chantant leur matériel, dont Dionne Warwick ainsi que Duc Ellington qui, avec son orchestre, a joué un large medley, y compris des versions big band à saveur de jazz de «She Loves You», «All My Loving», «Eleanor Rigby», «She’s Leaving Home», «Norwegian Wood» et « Ticket pour rouler ».

L’émission comprenait également des segments très pertinents pour les débuts récents des docuseries Disney + de Peter Jackson. Les Beatles : Revenez, son « documentaire sur un documentaire » autoproclamé basé sur des séquences cinématographiques et audio créées pour leur film de 1970 Let It Be. L’édition contenait des aperçus de l’arrivée alors imminente du film original, réalisé par Michael Lindsay-Hogg.

Sullivan a déclaré dans l’épisode: «Maintenant, pour les fans de musique des Beatles, il y a un nouveau film merveilleux des Beatles qui sort bientôt et est juste bourré de nouvelles chansons. Et comme cadeau spécial, voici les Beatles interprétant la chanson titre « Let It Be ». » Le spectacle comprenait également un autre clip du film de 1970 du groupe chantant « Two Of Us ».

