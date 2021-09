Voir les nouvelles fonctionnalités, la disponibilité et plus encore

Adam Molina / Autorité Android

Oppo a annoncé Color OS 12 basé sur Android 12 en Chine. La version chinoise du logiciel est basée sur l’aperçu du développeur Android 12. Il apporte plusieurs ajustements d’interface utilisateur et de nouvelles fonctionnalités à la table.

Oppo a enfin annoncé son logiciel Color OS 12 en Chine. Ce faisant, la société est le deuxième OEM après Samsung à dévoiler son skin Android 12. Il a précédemment déployé une version bêta d’Android 12 pour l’Oppo Find X3 en mai. Cependant, la même chose n’était pas basée sur Color OS 12.

La nouvelle version de Color OS publiée en Chine est basée sur la mise à jour d’aperçu du développeur Android 12. Il s’adresse davantage aux développeurs et aux utilisateurs férus de technologie qu’au grand public. Bien entendu, une version mondiale de Color OS 12 devrait également suivre prochainement. La société n’a pas encore révélé de détails à ce sujet.

Fonctionnalités clés de Color OS 12

Simplifier la conception de l’interface utilisateur

Color OS 12 présente un tout nouveau langage d’interface utilisateur. La société s’est concentrée sur le désencombrement, avec des mises en page plus espacées, un contraste de texte accru et des nuances de couleurs distinctives. Les icônes ont également un nouveau look plus doux.

Oppo a ajouté de nouvelles animations à Color OS 12, plus de 300 pour être exact. La société affirme avoir utilisé son «moteur d’animation quantique» pour «imiter les habitudes physiques de résistance, d’inertie et de rebond», rendant les interactions avec l’interface utilisateur plus réalistes, intuitives et plus fluides.

Omoji — Emojis animés

Le nouveau système d’exploitation introduit également des emojis animés en 3D appelés Omoji. Ils utilisent l’algorithme de capture de visage d’Oppo pour permettre aux utilisateurs de créer leurs avatars emoji personnalisés. Omoji peut imiter les mouvements et les expressions du visage en temps réel, tout comme l’Animoji d’Apple. Les utilisateurs pourront personnaliser leurs Omojis en ajustant des paramètres tels que la couleur de la peau, les cheveux, les yeux, le nez, les accessoires, etc.

Barre latérale intelligente 2.0

Oppo réorganise également sa barre latérale intelligente – le menu qui peut être affiché sur le côté du téléphone pour un accès rapide aux transferts de fichiers, aux applications, aux messages, etc. Smart Sidebar 2.0 intègre six nouveaux outils. Par exemple, lorsqu’ils recherchent une chanson préférée en ligne, les utilisateurs peuvent l’ouvrir dans l’application Music Player. La barre latérale intelligente peut également aider les utilisateurs à comparer les prix lors de leurs achats en ligne.

Interconnexion multi-écrans

Color OS 12 apporte également une nouvelle fonctionnalité de connexion PC appelée Interconnexion entre écrans. Il permet aux utilisateurs de faire fonctionner leurs téléphones via leurs ordinateurs portables. De plus, il offre des vitesses de transfert de 45 Mbps, ce qui signifie que vous pouvez envoyer environ 500 photos de votre téléphone vers votre PC en une minute seulement. La fonctionnalité prend en charge la majorité des ordinateurs portables des marques grand public installés avec Windows 10 ou une version supérieure.

Fonctionnalités de confidentialité d’Android 12

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Les nouvelles fonctionnalités de confidentialité d’Android 12 sont également intégrées à Color OS 12. Cela signifie que vous recevrez des rappels d’autorisation lorsque des applications tierces utiliseront votre micro, votre emplacement et votre appareil photo. Vous aurez également accès au tableau de bord de confidentialité d’Android 12, vous permettant de gérer et d’autoriser les autorisations des applications.

Color OS 12 est également livré avec une fonction de partage de photos sécurisée qui peut effacer les informations ou les données sensibles des images originales. Cette fonctionnalité prend également en charge le partage sécurisé de vidéos.

Disponibilité de Color OS 12

Oppo a annoncé que le Find X3 Pro Photographer Edition sera le premier modèle à fonctionner sur Color OS 12. La version bêta publique limitée sera publiée pour les séries Find X3 et OnePlus 9 en Chine, en octobre. Il sortira également pour les séries Find X2 et Reno 6 en novembre, et pour les séries Reno 5, K9, A95, A93, Ace2 et OnePlus 8 en décembre.

Oppo et OnePlus avaient également récemment annoncé une intégration de base de code pour Oxygen OS et Color OS. À l’époque, OnePlus avait déclaré que les fruits de ce partenariat seraient visibles sur les appareils actuels avec la sortie d’Android 12. Il est fort probable que des éléments de Color OS 12 apparaissent également sur les appareils OnePlus lorsqu’ils sont mis à niveau vers Android. 12. Quelle sera l’influence du logiciel d’Oppo sur Oxygen OS à l’avenir ? Nous devrons attendre et regarder.