Voir les nouvelles photos PDA de Kim Kardashian et Pete Davidson

En direct de Palm Springs, c’est le nouveau It Couple ! Et du Hot Dog sur un bâton.

Kim Kardashian et pete davidson ont confirmé leur romance tout en se tenant la main dans la ville du désert californien le mercredi 17 novembre, le même jour, des photos d’eux célébrant ensemble le 28e anniversaire de Pete ont été rendues publiques.

Kim, vêtue d’un débardeur et d’un pantalon de survêtement, et Pete, vêtu d’un T-shirt noir et d’un pyjama à carreaux de sa marque SKIMS, ont été aperçus à l’intérieur d’une Escalade, avec d’autres personnes, a déclaré un témoin à E! Nouvelles. Des agents de sécurité ont été photographiés en train d’apporter à l’intérieur du véhicule une boîte d’un restaurant Hot Dog on a Stick, situé dans un centre commercial voisin. Dans un épisode de L’incroyable famille Kardashian en 2014, Kim a signalé que la marque de restauration rapide était sa préférée.

Pete et Kim ont été vus plus tard sortir de la voiture, se tenant la main. Les deux hommes sont ensuite entrés dans un autre véhicule, un Maybach, et sont restés à l’intérieur pendant plusieurs minutes avant que Pete ne sorte du véhicule et ne retourne à l’Escalade, a déclaré le témoin oculaire. Il s’est ensuite rendu à l’aéroport local et a été photographié en train de fumer avec plusieurs amis, tout en portant un pyjama complet SKIMS. Kim a ensuite été aperçue seule, portant une tenue similaire.