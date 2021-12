Voir les photos adorables d’Anna Kournikova d’elle et des jumeaux d’Enrique Iglesias

Sortez le gâteau d’anniversaire parce que Enrique Iglesias et Anna Kournikovales jumeaux Lucie et Nicolas vient d’avoir quatre ans.

L’ancienne joueuse de tennis a célébré l’étape majeure en partageant d’adorables instantanés de ses enfants sur Instagram le 16 décembre et en les sous-titrant, « 4! » Le premier message montrait Lucy traînant sur son ensemble de jeu extérieur et semblant faire des travaux manuels tandis que le deuxième post montrait Nicholas souriant à la caméra dans une chemise Mickey Mouse et se relaxant dans un pouf Spider-Man.

En plus de Lucy et Nicholas, Iglesias, 46 ans, et Kournikova, 40 ans, sont les parents d’une fille de 22 mois. Marie, qu’ils appellent aussi Masha. En septembre, Kournikova a publié une vidéo sur Instagram des trois enfants se promenant dans une petite voiture alors qu’Iglesias jouait en arrière-plan « Chasing the Sun ».

Alors que le chanteur et l’athlète ont tendance à garder les détails de leur vie de famille privés, ils ont donné aux fans un aperçu de leur monde à la fois sur les réseaux sociaux et dans des interviews.