Voir les photos de coupe de lutin aux cheveux courts de Nicole Kidman sur le plateau ‘Roar’

Nicole Kidman, l’un des meilleurs caméléons d’Hollywood, a récemment présenté un nouveau “faire” et c’est honnêtement un tel changement par rapport à ses cheveux longs et fluides habituels!

Le nouveau look dans son premier article IG le mettant en vedette donne un pouf de la fin des années 2000 qui rencontre un lutin volumineux. Mais n’allez pas encore vous marier avec le changement, vous tous – la coupe de perruque est probablement pour le rôle de Nicole dans Roar, une nouvelle série prévue pour Apple TV +. “Sur le plateau 🌈 #Roar #FemaleFilmmakers” peut-on lire en légende.

Roar, qui est basé sur une collection de nouvelles de Cecelia Ahern (alias la femme qui a également écrit PS I Love You), comprendra huit épisodes d’une demi-heure de “fables féministes sombres et comiques” mettant l’accent sur le POV féminin, selon au communiqué de presse. Cynthia Erivo, Merritt Wever et Alison Brie jouent également aux côtés de Nicole dans la série.

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Nicole a déjà publié plusieurs fois son nouveau look, y compris une photo surplombant un paysage ~ serein ~. Vous pouvez voir ses mèches se terminer juste au-dessus de la capuche de son manteau et la légende dit “#WrapDay 🌅 #Roar”.

Mais il y a quelques jours à peine, l’actrice a posté une autre photo IG avec apparemment les mêmes cheveux, mais avec un petit bayang à balayage latéral épinglé sur le côté, donnant une apparence délibérément désordonnée et légèrement en bataille. Cette fois, il n’y avait aucune mention du spectacle. “Félicitations de ce bandit de BMX à @LoganMartinBMX pour avoir remporté la toute première médaille d’or olympique pour le #FreestyleBMX ! 🏅🚴 # Tokyo2020 #Olympics” peut-on lire en légende.

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

TBH, nous ne pensons pas que Nicole ait coupé sa vraie crinière dorée, mais c’est toujours amusant de voir des célébrités la changer! Mais qu’est ce que tu penses? Nicole devrait-elle s’engager dans un vrai look court ?!

Ce contenu est importé de {embed-name}. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Christen A. Johnson Rédacteur en chef adjoint des actualités En tant que rédacteur en chef adjoint des actualités de Cosmopolitan, Christen couvre tout ce qui concerne les actualités, la culture pop et le divertissement.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io