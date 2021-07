Voir les photos de fiançailles de Priyanka Chopra et Nick Jonas

Il y a trois ans, Priyanka Chopra et Nick Jonas, à peine deux mois après le début de leur romance éclair, se sont fiancés. Maintenant, ils sont prêts à ce que le monde jette un œil intime à la soirée que Nick a proposée à Priyanka.

Le couple a partagé des photos sur leurs Instagram respectifs de leur dîner sur l’île grecque de Crète pour marquer leur anniversaire. Les photos ont été taguées avec leur date de fiançailles : le 19 juillet 2018.

« Mon tout… 3 ans aujourd’hui. On dirait un clin d’œil et une vie à la fois. Je t’aime ️ » Priyanka a légendé son post.

« Il y a 3 ans aujourd’hui. 💍❤️ » a écrit Nick sous sa photo.

Priyanka s’est confiée à ELLE UK plus tôt cette année à propos de la proposition de Nick. “Je ne m’attendais pas à la proposition à ce moment-là… Cela faisait deux mois!” Priyanka a déclaré à la sortie en riant. «Je pensais que cela arriverait, mais c’était quand même un choc complet. J’ai abandonné le contrôle, et j’y suis allé. Nous nous sommes rencontrés sporadiquement pendant environ deux ans [before we started officially dating]. Nous envoyions des textos et tout, et il y avait peut-être une partie de moi qui voulait quelque chose de sérieux. Mais je prenais une pause des gars à ce moment-là. Je ne voulais personne de façon romantique. Mais il y a toujours eu quelque chose à propos de Nick, c’est pourquoi nous avons toujours fini par rester en contact, peu importe où nous étions. Une chose à savoir sur mon mari, c’est que lorsqu’il se décidera, il obtiendra ce qu’il veut ! Quand il sait, il sait. Il y a une telle confiance sublime que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire “D’accord”.

