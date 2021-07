Voir les photos de la date de New York de Shawn Mendes et Camila Cabello

Shawn Mendes et Camila Cabello viennent d’apparaître lors d’un rendez-vous galant à New York, et les vibrations ont été décrites comme “amoureuses / obsédées l’une par l’autre”. Je veux dire, ces photos parlent d’elles-mêmes :

BACKGRID

BACKGRID

Camila fait actuellement la promotion de son nouveau single “Don’t Go Yet” et vient de donner sa première interprétation de la chanson sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon.

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

“Don’t Go Yet” est le premier single du prochain album de Camila, Familia. Elle a récemment tweeté à propos du projet, déclarant : « Cet album a été inspiré par deux choses : la famille et la nourriture. Votre famille par le sang, mais aussi votre famille choisie. Avec qui vous voulez vous asseoir à table, boire du vin et danser dans le salon avec “Elle a ajouté,” Pour moi, ce sont les moments qui me rendent heureux d’être en vie, ces moments de joie collective et vrai vulnérabilité et connexion avec d’autres personnes. J’espère que vous l’apprécierez et j’espère qu’il inspirera de nombreuses soirées dansantes de cuisine ivres de vin pour vous et votre famille. “

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Regardez la vidéo de « Don’t Go Yet » ci-dessous !

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io