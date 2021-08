Voir les photos de la tête rasée de Machine Gun Kelly

Salut, bonjour, Machine Gun Kelly a un tout nouveau look. Je veux dire par là qu’il semble s’être entièrement rasé la tête et s’être fait un assez grand tatouage. MGK a sauté sur Twitter pour montrer son nouveau look tout en faisant la promotion avec désinvolture du clip du premier single de son album Born With Horns.

La vidéo est réalisée par Cole Bennett, avec qui Machine Gun Kelly est clairement FaceTiming dans la capture d’écran ci-dessous. Il a légendé son message : “Je me suis rasé la tête pour ce ‘coupe papier’ de @_ColeBennett_ demain à 21h.”

Les réactions à la photo sont… dirons-nous mitigées, les fans tweetant des réponses telles que « NON », « oh mon dieu », « LMAOOOO » et occasionnellement en majuscules « QUOI ». Bien sûr, certaines personnes pensent que Machine Gun Kelly porte un bonnet chauve, à en juger par des réflexions telles que “ne mentez pas, nous savons que c’est un bonnet chauve”.

Dans d’autres nouvelles de Machine Gun Kelly, lui et Travis Barker semblent avoir obtenu des tatouages ​​​​de bras “Born With Horns” assortis. MGK a sous-titré une vidéo d’eux deux “né avec des cornes’ l’album. Nous sommes de retour pour le deuxième tour…”

Travis et Machine Gun Kelly ont passé beaucoup de temps ensemble ces derniers temps, avec leurs petites amies respectives Kourtney Kardashian et Megan Fox. Article. Maintenant, excusez-moi, je dois aller crier sur ma mère jusqu’à ce qu’elle accepte de m’emmener à Hot Topic. En attendant …

