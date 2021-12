Voir les photos de Noël de Kourtney Kardashian avec Travis Barker & Kids

Kourtney kardashian et Travis aboyeur ressentent l’amour en cette période des fêtes.

L’alun de L’incroyable famille Kardashian a partagé un aperçu de la façon dont elle et Travis ont passé le réveillon de Noël avec de nouvelles photos de leur famille recomposée. Dans les portraits, Kourtney est assise avec Atiana de la Hoya, Alabama Barker et Pénélope Disick, tandis que Travis et son fils aboyeur de Landon pose derrière les dames.

« ‘C’était la veille de Noël », a-t-elle légendé le carrousel.

Une autre photo montre Kourtney posant devant un sapin de Noël avec des sœurs Kim Kardashian, Khloe kardashian et Kendall Jenner. Et dans un cliché adorable, Penelope et Travis semblent jouer à un jeu près de grand-mère MJ.

Même le Père Noël s’est joint à la fête ! Kourtney a pris une photo avec Ol ‘Saint Nick, assis sur ses genoux et donnant à l’appareil son plus beau sourire.

Travis a commenté les photos : « Chaque jour, c’est Noël avec vous tous », ce à quoi Kourtney a répondu : « Nous sommes tellement bénis ».

Le Blink-182 les filles du batteur sont également intervenues, l’Alabama exprimant son amour pour Travis et Kourt et Atiana commentant « la plus mignonne ».