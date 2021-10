Voir les photos royalement bonnes pour une saison 2 de scandale très britannique

Nous nous inclinons devant Claire Foyle dernier rôle royal de.

Le lundi 25 octobre, l’alun de la Couronne a fait ses débuts en tant que Marguerite Campbell, Duchesse d’Argyll, dans les premières photos de la saison deux de la série biopic d’anthologie A Very British Scandal. Les fans de la représentation de Foy de Reine Elizabeth II devraient se préparer : son rôle dans A Very British Scandal vous fera probablement saisir vos perles.

Pour ceux qui ne connaissent pas la tristement célèbre affaire de divorce au centre de la série, la duchesse britannique s’est séparée de son noble mari (joué par Paul Bettany) a été l’une des ruptures les plus brutales et les plus médiatisées du 20e siècle. « Célèbre pour son charisme, sa beauté et son style », taquine la ligne de journal de la saison à venir, « Margaret, duchesse d’Argyll, a dominé les premières pages alors que le divorce exposait des accusations de contrefaçon, de vol, de violence, de consommation de drogue, de corruption et d’un photo Polaroid explicite qui allait la hanter pour le reste de sa vie.

Une fois de plus, Foy s’est transformée en une figure historique emblématique, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de mode luxueuse à apprécier.