Voir les photos – WWD

Et juste comme ça, les fans ont eu un aperçu des coulisses du redémarrage de «Sex and the City».

Vendredi, l’Instagram officiel “And Just Like That” a mis en ligne plusieurs photos du tournage en cours de la nouvelle émission. Tout d’abord, le compte a publié une photo en gros plan d’outils de maquillage, puis un rack de vêtements colorés et un miroir de courtoisie hollywoodien. Le compte a ensuite téléchargé une image de deux chaises, l’une avec «Director» écrit dessus tandis que l’autre disait «Script».

Le profil présentait également un clap « And Just Like That » avec les noms Michael Patrick King écrits à côté du « Director » et Tim Norman à côté de « Dir. de la photographie. King a aidé à écrire, réaliser et produire l’émission originale ainsi qu’à réaliser les deux films qui ont suivi.

Enfin, gardant le meilleur pour la fin, le profil a posté une photo de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis marchant dans une rue de New York habillées à neuf, à la mode parfaite « Sex and the City ». “Et juste comme ça… nous sommes de retour”, était-il sous-titré.

Parker, Nixon et Davis ont tous téléchargé la photo d’eux trois sur leurs comptes Instagram personnels pour exprimer leur enthousiasme. « Et juste comme ça, c’était le premier jour !! 🎬🌇 », a écrit Nixon.

En juin, Parker a posté une photo du trio à New York lorsqu’ils se sont tous réunis pour faire une lecture. “Encore ensemble. Lisez nos premiers épisodes. @justlikethatmax », a-t-elle légendé. «A côté de tous les gars et de nos nouveaux membres de la distribution. Comme un sundae à la crème glacée.

Lorsque le redémarrage a été annoncé en janvier par HBO Max, il a été révélé que Parker, Nixon et Davis reviendraient tous pour reprendre leurs rôles de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes et Charlotte York, respectivement. Kim Cattrall, qui a joué la favorite des fans Samantha Jones, ne reviendra pas pour le projet.

Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson et Evan Handler reviendront également tous pour reprendre leurs rôles de John James “Mr. Big” Preston, Anthony Marentino, Steve Brady, Stanford Blatch et Harry Goldenblatt, respectivement.

Le redémarrage suivra les trois personnages principaux « alors qu’ils naviguent de la réalité compliquée de la vie dans la trentaine à la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié dans la cinquantaine », selon un communiqué du studio.

Parker a brièvement expliqué ce que les fans devraient attendre de la série lors d’un déjeuner virtuel pour la célébration de Galentine’s Inaugural Playground Partners de Central Park Conservancy, organisé par le comité des femmes en février.

« Ça va être très excitant de voir où sont ces femmes et à quoi ressemble leur vie maintenant. Miranda et Charlotte ont des enfants adolescents, qu’est-ce que Carrie a fait de son temps, qu’est-ce que c’est vis-à-vis des médias sociaux et du monde numérique, quelle est leur vie professionnellement, quelle est leur vie en termes de conversations que le monde a en ce moment », a déclaré Parker. «Et aussi la renaissance de New York, alors que nous nous tournons vers la réouverture de notre ville, pour ainsi dire. Je pense que ça va être vraiment intéressant de voir ces femmes émerger aussi.

L’original “Sex and the City” est référencé comme l’une des émissions de télévision les plus en vogue de tous les temps, grâce à la vaste garde-robe de créateurs de l’émission organisée par la costumière Patricia Field, qui était également à l’origine des costumes d’un autre film préféré de la mode, ” Le diable s’habille en Prada.” La mode a joué son propre rôle dans le spectacle et a été intégrée de manière cruciale tout au long de ses six saisons, qui se sont déroulées de 1998 à 2004.

Le succès commercial de la série a conduit à deux films, “Sex and the City” en 2008 et “Sex and the City 2” en 2010. La série a même eu une série préquelle limitée sortie en 2013 intitulée “The Carrie Diaries”, avec AnnaSophia Robb. en tant que jeune Carrie Bradshaw.

