Voir les portraits de personnages et les monstres effrayants de la fille dans les bois

Des sectes, des monstres et une porte littérale vers le monde souterrain ?

Juste une autre journée infernale dans la vie d’un lycéen typique, selon le nouveau drame surnaturel de Peacock La fille dans les bois. Les stars de la série effrayante Stéphanie Scott comme Carrie, une adolescente en fuite qui s’échappe d’une colonie de type culte qui protège une petite ville minière des créatures les plus horribles du monde souterrain.

Après que Carrie ait quitté son poste pour garder la porte de l’enfer, elle enrôle de nouveaux copains Nolan (Micha Osherovich) et Tasha (Sofia bryant) pour devenir de facto des tueurs de monstres. Oui, le destin du monde dépend de trois adolescents – et nous sommes là pour ça.

Non mec! News peut révéler en exclusivité les portraits de personnages effrayants et les monstres terrifiants du nouveau thriller avant la première de cette semaine.

Krysten Ritter a réalisé les quatre premiers épisodes de la série en huit parties, diffusée en première sur Peacock ce jeudi 21 octobre. L’ancien réalisateur et star de Jessica Jones a également été coproducteur exécutif de The Girl in the Woods, basé sur Crypt TV. Court métrage 2018 La porte dans les bois et la suite 2020 du même nom.