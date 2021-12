Voir les publications Instagram des célébrités les plus appréciées de 2021

Parlez d’un accueil chaleureux!

Selon Wikipédia et Uproxx, Cristiano Ronaldo et Georgina RodriguezL’annonce de leur attente de jumeaux est la publication Instagram la plus likée de 2021. Le duo a partagé la nouvelle en octobre et a rapidement reçu plus de 32 millions de likes en quelques instants.

Cela n’est pas surprenant étant donné que la star du football compte plus de 380 millions d’abonnés sur son profil, ce qui en fait la personne la plus suivie sur l’application de médias sociaux.

Arriver deuxième n’est autre que Ariana Grande, qui a annoncé son mariage avec Dalton Gomez en mai. Comme prévu, les photos étaient tout aussi rêveuses et belles que la propre musique de la pop star.

Peu de temps après Ariana était Kylie Jenner, dont l’annonce de grossesse a cumulé 24 millions de likes. En décembre 2021, elle est la troisième personne la plus suivie sur Instagram, il peut donc être considéré comme approprié qu’elle arrive également en troisième sur cette liste.