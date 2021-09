Voir les skims du mannequin Kim Kardashian de Justin Bieber dans LA Billboard Mishap

in

Est-il trop tard maintenant pour dire désolé, Justin Bieber? C’est ce qu’une entreprise d’affichage pourrait demander à la superstar aujourd’hui.

Le chanteur de Justice fait bourdonner Internet à cause de sa campagne de mannequinat accidentelle. Le lundi 30 août, les équipes ont commencé à installer un panneau d’affichage de la nouvelle publicité Balenciaga de Justin sur l’hôtel Andaz à West Hollywood, en Californie. Cependant, dans le processus – alors que la moitié supérieure de Justin portait une veste en cuir pour son look chic pour la marque de luxe – la moitié inférieure d’un modèle à bascule Kim KardashianLes SKIMS sont restés, ne portant que des sous-vêtements et des chaussettes.

Étant donné que l’association a donné un tout nouveau sens à l’idée d’un look haut-bas – les médias sociaux n’ont pas pu s’empêcher de trouver l’image de la chanteuse “Peaches” associée à des vêtements de forme hystérique.

Une personne sur Twitter a partagé l’image plus tard dans la journée et a écrit: “Justin Bieber pour Skims Balenciaga est l’heureux accident que vous ne pouvez souhaiter que le lundi en voiture.”