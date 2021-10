Voir les sorties de limousine les plus folles de la première de Bachelorette de Michelle

michelle jeune‘s Les candidats à la Bachelorette ne dormaient pas sur l’occasion de faire une première impression.

Le mardi 19 octobre, les fans de Bachelor Nation ont rencontré les hommes en compétition pour impressionner l’instituteur, qui était le finaliste de Jacques Jacques‘saison de The Bachelor, qui a été diffusée plus tôt cette année.

Comme les téléspectateurs le savent, les sorties de limousine produisent généralement de nombreux moments farfelus – et parfois grattants –, et la première de la saison 18 de ce soir n’a pas fait exception. Les arrivées comprenaient des accessoires tels qu’un sac à dos, un ballon de basket et un collier de perles, le collier étant un cadeau destiné à Michelle qu’elle a finalement refusé d’accepter.

Parmi les rares véhicules à garer, il y avait un camion de crème glacée, un autobus scolaire, deux types de camions de pompiers et même un lit sur roues, avec un couvre-lit en flanelle.

Sans surprise, l’une des sorties de limousine les plus mémorables appartenait à Écharde Clayton, qui tourne actuellement son rôle principal dans la saison 26 de The Bachelor. Après que Clayton ait donné à Michelle un critère et lui ait demandé de lui donner une fessée, elle a plaisanté: « Je ne pense pas avoir jamais pensé que je donnerais une fessée aux fesses d’un adulte à la télévision nationale. Mais me voici! »