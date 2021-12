Voir les tatouages ​​​​de roses assortis de Cara Delevingne et Selena Gomez

Plus tôt ce mois-ci, Instagram de Bang Bang Tattoo a publié une image cryptique de Selena Gomez avec un mystérieux tatouage dans le dos qui a enflammé Internet. Était-ce un attrape-rêves ? Une femme portant un chapeau ?

Il s’avère que c’était un tatouage assorti avec Cara Delevingne tout le long.

Le mercredi 29 décembre, Bang Bang lui-même a confirmé sur Instagram que les deux amis, qui joueront tous les deux dans la prochaine saison de Only Murders in the Building, ont tous deux reçu deux grands tatouages ​​​​de roses à l’aquarelle.

La révélation a commencé le mardi 28 décembre, lorsque le tatoueur a publié une image en gros plan tant attendue de la délicate rose rose et grise de Selena, qui repose juste en dessous de son cou.

Il lui a adressé un cri spécial, sous-titrant le message: « Merci d’être toujours merveilleux. »

Le lendemain, il a posté une vidéo de Cara posant avec son propre tatouage floral, situé sur sa cage thoracique.

« Je me suis tellement amusé à faire ces tatouages, merci de toujours me faire confiance Cara », a-t-il écrit sur Instagram. « Pour info, je ne leur ai pas dit jusqu’à la fin qu’il s’agissait de mes premiers tatouages ​​​​à l’aquarelle. »