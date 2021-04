Voir les titres des chansons de Side-Eye ⋆ .

Le phénomène de l’écriture de chansons pour adolescents Olivia Rodrigo a donné aux fans un avant-goût de son premier album très attendu, «Sour».

Mardi, Rodrigo a dévoilé les œuvres d’art et la liste des chansons de son premier effort en studio, le 21 mai. La révélation intervient près de deux semaines après la sortie de «Deja Vu», une suite estivale à son succès fulgurant d’un single principal, « Le permis de conduire.”

«Je ne pourrais pas être plus excité si j’essayais», a écrit Rodrigo mardi sur son histoire Instagram sur le partage de la couverture de l’album, qui voit la chanteuse et actrice clignoter sa langue à la caméra, son visage non amusé couvert d’autocollants de papillons colorés. (Une couverture d’album alternative avec une teinte violette similaire et une aura non imprimée sera également disponible à l’achat exclusivement chez Target.)

Pour compléter la liste des pistes «Sour», avec «Permis de conduire» et «Deja Vu», on trouve «Brutal», «Traitor», «1 Step Forward, 3 Steps Back», «Good 4 U», «Assez pour toi , »« Plus heureux »,« Jalousie, jalousie »,« Crime préféré »et« Hope Ur OK ». Cela marque un total de 11 chansons et aucune collaboration.

En janvier, Rodrigo a fait irruption sur la scène musicale avec «Drivers License», qui a brisé un grand nombre de disques en streaming et a atterri au sommet du palmarès Billboard Hot 100 – un exploit rare pour un tout nouvel artiste. Et en février, «Saturday Night Live» a consacré une esquisse entière à la ballade déchirante et animée, dirigée par l’animateur et l’évasion de «Bridgerton» Regé-Jean Page.

Son deuxième single, «Deja Vu», a reçu des éloges comparables et a fait ses débuts à la 8e place du Billboard Hot 100 – trois places en dessous de «Drivers License», qui occupe désormais la 5e place. Selon Billboard, elle est la première artiste de l’histoire. pour voir ses deux premières chansons se classer parmi les 10 meilleures chansons du Hot 100.

«Ce sont d’excellents trucs!» Le critique musical du Times, Mikael Wood, a écrit sur la décision stratégique de la jeune fille de 18 ans de créer ses deux premiers singles à partir des mêmes ingrédients à succès. “Rodrigo serait stupide de ne pas les utiliser à nouveau – ce n’est pas une erreur que vous verrez probablement de la part d’un acteur qui l’a lancée dans une émission de Disney intitulée” High School Musical: The Musical: The Series “.

Avant «Permis de conduire», Rodrigo était surtout connu pour avoir joué le rôle principal dans «High School Musical: The Musical: The Series». Elle a également écrit plusieurs chansons pour l’émission Disney +, y compris son original le plus populaire de la saison 1, «All I Want», et un nouvel air pour la deuxième saison, qui débute le 14 mai – exactement une semaine avant la sortie de «Sour».

“[Gen-Z youth] ont un aperçu particulier du monde que les adultes n’ont parfois pas », a déclaré Rodrigo au Times l’année dernière à propos de son approche de l’écriture de chansons pour son personnage. «Si vous avez un groupe de vieux blancs dans une pièce qui essaient d’écrire une chanson pour une adolescente, leur expérience ne sera jamais la même qu’une adolescente vivant en 2020.»

