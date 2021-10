Voir les transformations choquantes des paires DWTS pour Horror Night

Les téléspectateurs de Dancing With the Stars ont eu droit à un vrai régal cette semaine alors que l’émission honorait Halloween.

Le lundi 25 octobre, la série de compétitions ABC a célébré Horror Night, les couples se déguisant en costumes pour rendre hommage aux films classiques effrayants.

Cela comprenait Jojo siwa et Jenna johnson en canalisant leurs clowns effrayants intérieurs, Le Miz et Witney Carson clouer leur double pas sur le thème Hellraiser et Olivia jade joindre Val Chmerkovskiy pour réinventer La Purge.

En outre, Sunisa lee fait équipe avec Sacha Ferber pour une ode à son émission préférée, The Vampire Diaries, et a été surprise par un message spécial de la série alun Nina Dobrev après leur routine. « Je voulais juste vous envoyer une petite vidéo rapide parce qu’on m’a dit que Suni faisait une danse inspirée de Vampire Diaries », a déclaré l’actrice. « J’ai hâte de regarder l’émission. »

Parmi les faits saillants, JoJo a obtenu son deuxième 40 parfait consécutif. De plus, le joueur de la NBA Aimant Shumpertdanse inspirée des États-Unis avec Daniella Karagach s’est avéré être sa première performance qui a changé la donne et lui a valu un 40 pour ses efforts.