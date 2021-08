Voir l’hommage du 60e anniversaire de Michelle Obama à Barack

Meghan Markle n’est pas la seule célébrité à célébrer un anniversaire marquant aujourd’hui (40 !). L’ancien président Barack Obama vient d’avoir 60 ans et Michelle Obama a marqué l’occasion en donnant au monde un nouvel aperçu de Barack en train de passer un moment franc et loufoque avec elle et leurs filles adultes Malia et Sasha.

«De toutes vos réalisations, je sais qu’être un père présent et aimant pour nos filles les surpasse toutes. Merci de ne jamais laisser le poids du monde vous empêcher d’être un mari et un père merveilleux. Joyeux 60e anniversaire, @BarackObama ! 💕 “Michelle a tweeté avec la photo.

Barack a parlé à InStyle en novembre des qualités les plus « dur à cuire » de Michelle, Malia et Sasha. Il a répondu honnêtement, en commençant par sa femme : “Je pense que les gens connaissent assez bien Michelle pour savoir à quel point elle peut être incroyable en tant que conférencière. Ils sont probablement moins conscients de ce que c’est que de s’entraîner avec Michelle quand elle est vraiment dans son rythme, “il a dit. “Et parfois, cela inclut sa boxe. Vous ne voulez pas la gêner lorsqu’elle travaille sur un sac – y compris des coups de pied. Il y a de la force là-bas.”

Puis il a parlé de sa plus jeune fille Sasha : “Sasha est, comme Malia le décrit, complètement confiante dans sa propre vision du monde et n’est ni intimidée ni intimidée – et ne l’a jamais été – par les titres de qui que ce soit, les références de qui que ce soit”, a-t-il déclaré. “Si elle pense que quelque chose ne va pas ou va bien, elle le dira. Quand elle avait 4, 5, 6 ans, une fois qu’elle a pris une décision, elle creuserait et ne pouvait pas être détournée. J’écris à ce sujet dans le livre, comment nous essayions de lui faire goûter le caviar quand nous étions en visite en Russie. Elle était comme, “Mnn-nnh. Non. Désolé. Ça a l’air gluant. C’est méchant. Je ne vais pas le faire – même si je « je dois abandonner le dessert. » Et cette partie de son personnage a toujours été là. »

Il a terminé avec son aînée, Malia: “Et Malia, elle est juste dynamique. C’est quelqu’un qui aime les gens, aime la vie et aime la conversation. Elle ne s’ennuie jamais, ce qui est une qualité de dur à cuire qui peut vous faire voyager. ”

