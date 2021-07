Voir Lily James Blonde Look dans de nouvelles photos de l’ensemble ‘Pam & Tommy’

IDK à propos de vous, mais la seule série télévisée que j’attends (im) patiemment de sortir est Pam & Tommy de Hulu. Bien sûr, l’intrigue sonne A + (plus de détails plus tard), mais avez-vous vu les transformations de distribution ??? Sebastian Stan est absolument en train de le tuer en tant que Tommy Lee, et Lily James a totalement fait tourner les têtes en tant que Pamela Anderson… et elle fait exactement cela à nouveau dans de nouvelles images de l’ensemble Pam & Tommy. Entrons-y !

Lily a été aperçue en train de bercer des mèches blondes platine en arrivant sur le plateau hier, et cela ressemblait exactement à la coiffure signature de Pamela. La seule différence? Elle a secoué ses cheveux en une queue de cheval au lieu de les avoir dehors et de tomber en cascade sur ses épaules. Pour compléter le look, Lily était vêtue d’un haut boutonné en satin noir et d’un short assorti qui semblait avoir été cueilli directement au début des années 2000.

ARRIÈRE-PLAN

Et voici une photo de Pamela pour référence :

Patrick McMullan.

Lily a également eu un look incroyable lors du tournage de Pam & Tommy en juin, qui consistait en un haut en cotte de mailles, un eye-liner noir moelleux et le chignon blond de Pamela ébouriffé de belles boucles. L’équipe coiffure et maquillage a bien compris la mission :

Instagram

Selon la date limite, le scandale de la sex tape de Pamela et Tommy joue un grand rôle dans la mini-série, mais il se concentrera également sur leur “idylle tourbillonnante qui a commencé avec leur mariage après seulement 96 heures de connaissance en 1995”. La vraie Pamela Anderson n’a pas encore commenté la série, mais son amie proche Courtney Love a écrit un article sur Facebook disant que la série était “f ** king scandaleuse” et ajoutait que la série causerait à Pamela “un traumatisme plus complexe”.

Starr Bowenbank Assistant rédacteur en chef Starr Bowenbank est l’assistant rédacteur en chef qui écrit sur tout ce qui concerne l’actualité, la culture pop et le divertissement. Vous pouvez la suivre ici.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io