Voir l’Instagram de Kourtney Kardashian et Travis Barker vs. Photos de la réalité

Kourtney kardashian a peut-être donné aux fans un aperçu de la vie derrière le faste et le glamour de sa romance torride avec Travis aboyeur. Le sept. Le 16 janvier, le fondateur de Poosh s’est rendu sur Instagram pour partager deux photos à la fois accrocheuses, mais aussi très différentes, sous-titrant les deux jolies photos, “Instagram vs. Réalité”.

Sur la première photo, Kourtney est vue glamour de la tête aux pieds dans son look rocker chic, qui comprenait un haut de corset noir et un pantalon noir à lacets, associé à des gants sans doigts transparents, complétés par une fermeture à glissière. Pendant ce temps, sur la deuxième photo, la mère de trois enfants et son petit ami musicien ont pris un selfie tout en portant des masques faciaux pendant leur temps libre.

Et en ce qui concerne le sentiment, nous ne pourrions pas être plus d’accord avec le CCO de Poosh Sarah Howard, qui a commenté la publication : “La réalité est ma confiture. J’adore un bon masque et des câlins.”